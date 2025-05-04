LINE通知中獎5萬！女大生遭詐5千元　存簿、金融卡差點送對方

▲女大生遭騙5000元手續費，險些連自己的存簿以及金融卡都送給詐騙集團，之後醒悟遭騙，報警逮捕到前往超商取簿的張姓男子。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

一名蔡姓女大學生接獲LINE訊息通知中了5萬獎金，但要領取獎金，需先匯5000元「手續費」，女大生事後驚覺遭詐騙，立即向警察報案，之後又差點將自己的存簿、金融卡送到詐騙集團手上，最後受不了詐團頻來電要求她寄出存簿、金融卡，女大生聯手警方，最後在超商成功逮捕前往取簿的張姓男子，將人送辦。

警方調查，女大生為了拿到5萬元獎金，依照詐團電話指示，數次轉帳給對方，總計約5000元，女大生事後覺得不對勁報案；但詐騙集團仍不死心，又假冒主辦單位來電，以「需要匯款帳戶資訊」為由，誘騙蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼，就可以領回5萬元獎金以及5000元手續費。蔡姓女大生貪圖獎金，一度信以為真，配合將金融卡和存簿包裝寄出，所幸在最後關頭醒悟，緊急停卡並聯繫物流公司攔截包裹，成功阻止個資外洩。

▲女大生的個資險些外洩，差點成為詐團的人頭帳戶。（圖／記者游瓊華翻攝）



詐團眼見包裹未送達，第三度致電催促寄件，並指定其將金融卡寄送至臺中某超商門市，蔡女受不了詐團「勾勾纏」，向臺中市政府警察局第四分局大墩派出所求助，成功在超商內逮捕前來取件的張姓取簿手，當場查扣相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦，並向上溯源擴大追查詐團幕後成員。

分局長陳祥麟表示，詐騙手法層出不窮，網路抽獎、購物回饋等話術盛行，民眾接獲類似訊息應提高警覺，遇要求領取獎金需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐騙手法切勿輕信；民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。