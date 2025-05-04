　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LINE通知中獎5萬！女大生遭詐5千元　存簿、金融卡差點送對方

▲詐騙集團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲女大生遭騙5000元手續費，險些連自己的存簿以及金融卡都送給詐騙集團，之後醒悟遭騙，報警逮捕到前往超商取簿的張姓男子。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一名蔡姓女大學生接獲LINE訊息通知中了5萬獎金，但要領取獎金，需先匯5000元「手續費」，女大生事後驚覺遭詐騙，立即向警察報案，之後又差點將自己的存簿、金融卡送到詐騙集團手上，最後受不了詐團頻來電要求她寄出存簿、金融卡，女大生聯手警方，最後在超商成功逮捕前往取簿的張姓男子，將人送辦。

警方調查，女大生為了拿到5萬元獎金，依照詐團電話指示，數次轉帳給對方，總計約5000元，女大生事後覺得不對勁報案；但詐騙集團仍不死心，又假冒主辦單位來電，以「需要匯款帳戶資訊」為由，誘騙蔡女交出名下存簿、金融卡與密碼，就可以領回5萬元獎金以及5000元手續費。蔡姓女大生貪圖獎金，一度信以為真，配合將金融卡和存簿包裝寄出，所幸在最後關頭醒悟，緊急停卡並聯繫物流公司攔截包裹，成功阻止個資外洩。

▲詐騙集團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲女大生的個資險些外洩，差點成為詐團的人頭帳戶。（圖／記者游瓊華翻攝）

詐團眼見包裹未送達，第三度致電催促寄件，並指定其將金融卡寄送至臺中某超商門市，蔡女受不了詐團「勾勾纏」，向臺中市政府警察局第四分局大墩派出所求助，成功在超商內逮捕前來取件的張姓取簿手，當場查扣相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送臺中地檢署偵辦，並向上溯源擴大追查詐團幕後成員。

分局長陳祥麟表示，詐騙手法層出不窮，網路抽獎、購物回饋等話術盛行，民眾接獲類似訊息應提高警覺，遇要求領取獎金需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐騙手法切勿輕信；民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園新站挖到大面積遺址！
「偽娘」摩天輪拍不雅片　2男到案了
女學員激戰射箭教練　台南人妻要她加入「3人行」
全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄
快訊／第7次登板！佐佐木朗希終於奪首勝
高雄變侏羅紀公園！「超巨綠鬣蜥」擋路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地　貨車亂停也挨罰

夫妻遊綠島「車禍重傷」！海巡署出動巡防艇　2小時返抵本島送醫

基隆信義區東安里防災講習　探討土石流與大規模崩塌防治策略

高雄愛情摩天輪變調！「偽娘」車廂內拍不雅影片　2男到案

18歲醉男攀5樓鐵窗叫囂！女友勸不動　警消衝上拖屋內送醫

囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

「醉」不應該！台中男開車闖紅燈　碰撞自小客釀2傷…他毫髮無傷

高雄變侏羅紀公園！1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

LINE通知中獎5萬！女大生遭詐5千元　存簿、金融卡差點送對方

不是30歲男！保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

「移爐主」風波！　張麗善今當面致歉主委緩頰：沒惡意啦

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

高雄2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地　貨車亂停也挨罰

夫妻遊綠島「車禍重傷」！海巡署出動巡防艇　2小時返抵本島送醫

基隆信義區東安里防災講習　探討土石流與大規模崩塌防治策略

高雄愛情摩天輪變調！「偽娘」車廂內拍不雅影片　2男到案

18歲醉男攀5樓鐵窗叫囂！女友勸不動　警消衝上拖屋內送醫

囂張！友人被砍傷竟衝警所討公道　基隆3煞持辣椒水狂噴下場曝

「醉」不應該！台中男開車闖紅燈　碰撞自小客釀2傷…他毫髮無傷

高雄變侏羅紀公園！1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

LINE通知中獎5萬！女大生遭詐5千元　存簿、金融卡差點送對方

不是30歲男！保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

高雄2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地　貨車亂停也挨罰

夫妻遊綠島「車禍重傷」！海巡署出動巡防艇　2小時返抵本島送醫

台灣資安大聯盟日本IT大展亮相　駐日代表李逸洋到場力挺

海恩、賢奎又爆分手！吐真心話：帥哥會利用顏值⋯　列出5點理想型全相反

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

井口資仁見證愛徒朗希首勝　6小時轉播陪伴：終於等到這一天

聲帶結節休養結束！愛蜜莉雅、惠惠聲優「高橋李依」回歸

基隆信義區東安里防災講習　探討土石流與大規模崩塌防治策略

去年吸毒！南太鉉「拚復出推新歌」　2天後活動遭取消

專訪／連演2爆紅台劇！33歲男星認「牛郎店打工」爸媽得知反應曝光

【翻個身就完成】88歲阿嬤為你示範「3秒折棉被」

社會熱門新聞

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

河堤隨機性侵高中妹想滅口「勒到口鼻出血」

高雄驚見「世界第3毒」僧帽水母！螫到恐致命

國道服務區隨機傷人！男抽菸突遭狠砍肌腱斷裂

快訊／保一總隊主任倒臥寢室　發現時已屍僵

快訊／新北男騎士深夜自摔！送醫搶救不治

值勤遇「鬼切三寶」！三重24歲警右手食指慘遭截肢　反遭提告

變態男友棉被壓頭硬上　重判4年半+賠80萬

即／蘆竹工廠大火！濃煙直竄遮蔽天空

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

女學員激戰射箭教練挨告！和正宮3人行免賠

更多熱門

相關新聞

男遭詐50萬還要再領40萬　母親到場攔阻

男遭詐50萬還要再領40萬　母親到場攔阻

聽媽媽的話，成功保住40萬元！台中市北區一名25歲蔡姓男子，墜入以虛擬貨幣為名的詐騙陷阱先前已經信貸50萬元遭詐，後又落入同一詐團圈套，在銀行欲提領新臺幣40萬元匯網友，銀行行員機警報案，員警趕抵苦勸蔡男，蔡男不聽勸，員警靈機一動搬救兵，請蔡男母親到場協助勸說，在員警、行員、媽媽三方耐心勸導下，他才驚覺被詐騙，當場打消提領念頭，也讓媽媽安心度過一個母親節。

海量名牌包、豪車遭搜出！女騙子詐董事50億

海量名牌包、豪車遭搜出！女騙子詐董事50億

他辯提款卡遺失被當人頭戶　2關鍵打臉

他辯提款卡遺失被當人頭戶　2關鍵打臉

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

誤信網路神藥　老翁險遭詐騙10萬

誤信網路神藥　老翁險遭詐騙10萬

關鍵字：

詐騙中獎手續費女大生

讀者迴響

熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

今午後全台變天　「下最大」地區曝

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

河堤隨機性侵高中妹想滅口「勒到口鼻出血」

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

Joeman顏值又升級被問「做了什麼」

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面