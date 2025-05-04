保一勤指中心主任陳屍寢室　昨身體不適就醫...警報驗釐清死因

▲保一總隊勤務中心主任許泰山4日上午被發現陳屍寢室。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

保安警察第一總隊勤務指揮中心主任許泰山4日上午9時許被發現陳屍在駐地寢室內，雖然保一總隊警員驚覺許主任未起床服勤前來查看，發現許未應門有後立刻破門，當時許泰山已無呼吸心跳，保一總隊緊急通報119派遣救護人員到場急救，但警消到場發現許男已身體僵硬氣絕多時。許男昨天曾因感到腰痛、請病假外出就醫，警方不排除死亡原因和身體疾病有關，目前依規定通知協助家屬到場處理後事，轄區北投警方將報請檢察官相驗釐許男死因。

警界人士透露，許泰山與保一總隊淵源很深，曾任保一分隊長，後來轉到刑事局外勤歷練，從偵查員、警備隊長、組長、股長升任到研究員後，升任保一總隊第五、第六大隊長，外勤歷練相當完整，許泰山警界友人透露，許約在2019年調任回保一當第六大隊大隊長，到2024年8月調任勤務指揮中心主任，平常下班後喜歡登山踏青，經常在保一駐地後方的軍艦岩登山健行，疑似病逝噩耗傳出後，同仁都不敢置信。

許男近年篤信佛教，常常到寺廟進香祈願，甚至辦公桌上也擺著一尊地藏王菩薩雕像，熟稔他的友人追悼：許男應該是跟佛菩薩去修行了。轄區北投警分局表示，依規定通報鑑識採證並報請檢察官相驗，預計明天相驗釐清許男初步死亡原因。

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