3歲女童罹腦瘤！被爸媽帶去「斷食修行」　不到1小時病逝

▲3歲女童被爸媽帶去參加斷食儀式，結果不到1小時就病逝了。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度中央邦一名3歲女童罹患腦瘤末期，病情危急之際，並未在醫院繼續治療，而被父母帶去參加耆那教（Jainism）的斷食修行，短短1小時內就不幸病逝，引發輿論譁然。

「薩恩塔拉」（santhara，又稱Sallekhana）是一種以死亡為目的、自願性的禁食儀式，每年都有成千上百耆那教信徒參與修行。2015年，曾被拉賈斯坦邦高等法院裁定違法，不久後最高法院卻暫緩執行判決，使其在實際意義上再度合法。

新德里電視台、印度斯坦時報等外媒報導，女童去年12月被診斷出罹患腦瘤，儘管今年1月在孟買手術成功，2個月後癌症卻又復發，而且迅速惡化。3月21日，她被醫師裝上鼻胃管，等待狀況好轉就可以拔除。

當天稍晚，父母諮詢了他們的精神導師馬哈拉杰（Rajesh Muni Maharaj），被說服讓女兒接受「薩恩塔拉」，「減少她的痛苦，並且改善她的來世」。該儀式在晚間9時25分開始，大約40分鐘之後，女童就於晚間10時5分去世。

女童父母分別是35歲的IT人士皮尤什（Piyush Jain）、33歲的瓦爾莎（Varsha Jain），他們在女兒去世後傷心欲絕，卻仍在馬哈拉杰慫恿下，向美國組織「世界紀錄黃金名錄」（Golden Book of World Records）申請認可，讓女兒成為「宣示進行薩恩塔拉宗教儀式」的最年輕信徒。

▲絕症女童之死，在印度引發輿論譁然。（示意圖／CFP）



儘管女童已經病逝數月，但這起事件本周才被媒體曝光，並在印度引發一片譁然。

中央邦兒童權利委員會成員辛格（Omkar Singh）說，「我對父母表達同情，但不應該對一個蹣跚學步的幼童這麼做，即使她已經時日無多。小孩子什麼也不知道。」他表示，該機構正從法律層面研究這起事件，很快就會決定是否要對家長提出訴訟。

中央邦退休法官戈希爾（Abhay Jain Gohil）說，女童在儀式開始的40分鐘內死亡，意味著她恐怕原本就已經時日無多，「每年至少200人選擇薩恩塔拉，這是他們的決定」，儘管這起案例是爸媽替絕症女兒做出的決定，但在法律上卻很難提出質疑。

醫學專家則明確反對這起事件，一位資深醫師匿名批評，「在我看來，父母應該選擇帶她去醫院治療，而不是帶她去靈修場所。這女孩太年幼了，無法承受儀式的壓力。」