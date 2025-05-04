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高雄2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地　貨車亂停也挨罰

記者吳奕靖／高雄報導

3日下午1時許，高雄市三民區陽明路發生一起交通事故，61歲石姓男子騎乘機車行經該路段時，疑因未禮讓正欲穿越行人穿越道的兩名年僅15歲的李姓及吳姓少女，緊急煞車後失控自摔，車輛滑行並與兩少女發生碰撞，3人送醫治療。

▲2名少女被突如其來的機車嚇到，包含騎士都摔倒受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2名少女被突如其來的機車嚇到，包含騎士在內3人都摔倒受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初步調查研判，該起事故肇因疑為石姓男子騎機車靠近行人穿越道，結果遇有行人欲穿越時，未依規定暫停禮讓行人先行通過，導致緊急煞車不慎打滑自摔，進而波及無辜行人，此行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第44條第4項規定。依該條例，違規者將面臨新臺幣7200元以上36000元以下罰鍰，並處以吊扣駕駛執照1年之處分。

▲2名少女被突如其來的機車嚇到，包含騎士都摔倒受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲救護車抵達現場，將3人送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，警方於現場勘查時發現，事故地點路旁停放的一輛自大貨車明顯違規佔用路口，此舉也影響駕駛人行車視線，亦違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第1款有關「在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內或其他妨礙交通之處所停車」之規定，將處以新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

針對此起事故，三民第二分局交通分隊表示，詳細的肇事原因仍需由交通警察大隊進行更深入的分析與研判，以釐清確切的責任歸屬。

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