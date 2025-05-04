校安抓高中生「無照騎車」鑽巷狂追！遭反蒐證…學校回應了

記者許宥孺／高雄報導

高雄中山工商一名校安人員2日發現學生在校外違規騎乘機車，便追車要勸導學生，但學生一路狂催油門跑給校安人員追，事後還將整起過程的行車紀錄器畫面放上網路，意圖公審。校方表示，基於維護學生安全才會採取即時追查的行動，不過值勤應以安全第一為原則，未來將強化執勤人員的應變處理與溝通技巧。

網路社群「社會事新聞影音」流傳一段影片，內容顯示，2日下午4點，中山工商教官（應為校安人員）在校外發現學生穿校服，無照騎機車亂竄，要上前勸導時，學生擔心被懲處，便跑給教官追。

▲▼中山工商校安人員發現學生疑似無照騎車，鑽巷子追車。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



畫面錄下，教官騎乘機車在鳳林三路連鎖超市外，發現一名學生騎乘機車，便按喇叭示意學生停車，不過學生不理會，持續催油門離去。教官不死心，便緊跟在學生後頭，一路拐進小巷又使出大馬路，並大喊：「喂喂喂！停！」、「停車停車！」、「靠邊停！」一路上引起不少人側目，但騎車的學生不理會，迴轉後，又趁教官不注意，猛催油門把教官甩掉。

學生事後將整起過程的行車紀錄器影片放上網路，引起正反熱議，有人認為教官是為學生安全著想，有人認為教官不該冒險追車，恐引發交通事故。轄區林園分局表示，經檢視影像內容，僅有教官尾隨影像，尚無明顯交通違規，警方將主動聯繫校方，釐清案情後，依法處置。

▲學生催油門把校安甩在後頭。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



中山工商對此表示，追車男子並非教官，而是校安人員，由於校內學生多搭乘校車居多，因此校安人員為防止學生違規騎乘機車，基於維護學生交通安全的立場，才會上前關心學生的狀況，由於校安人員為持續跟在學生後面，因此無法確認學生是否有駕照。

校方指出，在執行過程中所引發的觀感與爭議，校方相當重視，已即刻針對事件進行了解與檢討，並強調校安人員執勤應以「安全第一」為原則，避免任何可能危及師生安全的行為發生。未來將強化值勤人員的應變處理與溝通技巧訓練，同時持續透過宣導教育，引導學生遵守交通規則與校園規範，共同營造安全與尊重的校園環境。