高雄變侏羅紀公園！1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

▲高雄變侏羅紀公園！1.7m長「超巨綠鬣蜥」出沒。（圖／J爸提供）

記者賴文萱／高雄報導

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，近日就有高雄民眾在澄清湖邊，直擊一隻超過170公分長的綠鬣蜥出沒，路人見狀不敢經過，還險些跌倒。高雄市農業局今日已派員前往，但尚未發現，後續將加強巡查捕捉。

綠鬣蜥專業移除達人「J爸」在臉書曝光一段影片，有民眾在澄清湖直擊一隻巨型綠鬣蜥出沒在澄清湖步道，附近有路人要經過也不為所動，絲毫不怕人也不閃躲，反倒是路人見狀不敢經過，還差點踩空跌倒。

網友看見畫面後驚呼，「這隻也太大隻了」、「也太大隻了吧！而且人靠近完全不怕沒有要跑的意思」、「這看起來像恐龍了吧！誇張」、「哇～太粗勇了吧！好嚇人」。

▲農業局已派員捕捉該隻「超巨綠鬣蜥」，但尚未有所發現。（圖／J爸提供）

針對影片曝光的綠鬣蜥，高雄市農業局表示，今日上午有派員前往查看，但未發現該隻綠鬣蜥，後續將請專業團隊針對澄清湖加強巡查，若有發現會進行捕捉。

高雄市政府農業局植物防疫及生態保育科長黃群中表示，民眾若發現綠鬣蜥通報1999，農業局會立刻派案請團隊進行現場捕捉，因綠鬣蜥白天活動力較強，若未捕捉到，會另組團隊進行夜間巡捕。

針對通報熱點，除由團隊進行例行性巡查捕捉外，訓練合格獵人也可協助捕捉。