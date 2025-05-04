　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

孕媽咪福音！高雄孕婦「產檢交通券」電子化　花10分鐘領5040元

▲「好孕行得通」提供符合資格的孕婦價值5040元產檢交通券。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「好孕行得通」提供符合資格的孕婦價值5040元產檢交通券。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

向偉大的孕媽媽致敬，高雄市政府先前推出「好孕行得通」產檢乘車交通券，社會局今(4日)宣布，5月起將全面轉換為電子幣，只要透過手機申請，5分鐘馬上獲得5040元電子幣，出門就可以搭乘與市府合作的計程車隊前往醫療院所產檢。

「好孕行得通」提供設籍高雄市的孕婦，或與設籍高雄市民辦理結婚登記的新住民孕婦，總計價值5040元的交通補助，相當於28趟次的計程車資，每趟次最高可折抵180元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼產檢,超音波 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲產檢交通券涵蓋產檢、回診等，可使用至分娩後6個月。（圖／記者許宥孺翻攝）

補助範圍涵蓋了孕期前往醫療院所產檢、產後回診以及新生兒疫苗接種的交通需求，使用期限可延續至產婦分娩後的6個月。社會局表示，為讓孕婦享受更智慧的交通補助方式，5月起全面轉型為電子幣。

申請流程數位化，孕婦在高雄市內50家合作的產檢醫療院所領取孕婦健康手冊後，可選擇直接在院所完成線上申請，或自行至社會局「好孕行得通」專區網站，掃描QR Code進行申辦。

社會局表示，線上申請過程約需5分鐘，經審核通過後，5分鐘後便會快速撥幣，孕婦即可獲得5040元電子幣，出門即可用於搭乘與市府合作的計程車隊。自4月份電子化系統試營運以來，已有448位孕媽咪率先體驗並完成電子幣申請。另，已領有紙本乘車券的孕婦，無須擔心權益受損，可依照票券上原有的期限繼續使用完畢。

▲▼產檢乘車券申請操作流程。（圖／高雄市社會局提供）

▲▼產檢乘車券申請操作流程。（圖／高雄市社會局提供）

▲▼產檢乘車券申請操作流程。（圖／高雄市社會局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園新站挖到大面積遺址！
「偽娘」摩天輪拍不雅片　2男到案了
女學員激戰射箭教練　台南人妻要她加入「3人行」
全球僅百例！　英女中風醒來「變中國腔」15年：人生如地獄
快訊／第7次登板！佐佐木朗希終於奪首勝
高雄變侏羅紀公園！「超巨綠鬣蜥」擋路

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

日本超市驚見「老牌沐浴乳」！ 20年前在台超火：洗完不用噴香水

接到「兒子」來電求借48萬！他急匯21萬後　重撥電話傻眼了

孕媽咪福音！高雄孕婦「產檢交通券」電子化　花10分鐘領5040元

照顧臥床婆婆3年「獲贈600萬」！人妻遭小姑、大嫂控訴偷錢

今年近33萬人疏文暴增！香燈腳1人5張「齊心誦讀畫面」超感人

51勞動節停車被開單　他PO告示牌「例假日開放停車」！真相曝

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」　大票曝真相笑了

快訊／3縣市高溫警示　高溫上看36度

小三傳訊「妳老公不愛妳了，可以讓給我嗎」！她崩潰：說只是朋友

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

【虔誠小狗】粉衣狗狗混入香燈腳虔誠祈禱：請給我好多肉肉

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

【媽祖相見歡】#白沙屯媽祖 北港見姐妹好開心　一路衝到底

「移爐主」風波！　張麗善今當面致歉主委緩頰：沒惡意啦

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

日本超市驚見「老牌沐浴乳」！ 20年前在台超火：洗完不用噴香水

接到「兒子」來電求借48萬！他急匯21萬後　重撥電話傻眼了

孕媽咪福音！高雄孕婦「產檢交通券」電子化　花10分鐘領5040元

照顧臥床婆婆3年「獲贈600萬」！人妻遭小姑、大嫂控訴偷錢

今年近33萬人疏文暴增！香燈腳1人5張「齊心誦讀畫面」超感人

51勞動節停車被開單　他PO告示牌「例假日開放停車」！真相曝

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」　大票曝真相笑了

快訊／3縣市高溫警示　高溫上看36度

小三傳訊「妳老公不愛妳了，可以讓給我嗎」！她崩潰：說只是朋友

高雄2少女過馬路騎士煞不住自摔！3人都倒地　貨車亂停也挨罰

夫妻遊綠島「車禍重傷」！海巡署出動巡防艇　2小時返抵本島送醫

台灣資安大聯盟日本IT大展亮相　駐日代表李逸洋到場力挺

海恩、賢奎又爆分手！吐真心話：帥哥會利用顏值⋯　列出5點理想型全相反

桃園鐵路地下化挖到遺址　鐵道局：不影響122年第一階段通車

井口資仁見證愛徒朗希首勝　6小時轉播陪伴：終於等到這一天

聲帶結節休養結束！愛蜜莉雅、惠惠聲優「高橋李依」回歸

基隆信義區東安里防災講習　探討土石流與大規模崩塌防治策略

去年吸毒！南太鉉「拚復出推新歌」　2天後活動遭取消

專訪／連演2爆紅台劇！33歲男星認「牛郎店打工」爸媽得知反應曝光

#李珠珢 叫妳模仿 #李雅英 不是叫妳超越欸XD

生活熱門新聞

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

誰說胸大無腦！台大學霸正妹IG「巨照」掀暴動

今午後全台變天　「下最大」地區曝

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

為何叫粉紅超跑？路線靠這招決定

非香燈腳公嬤狂搶結緣麵包「袋子裝一大把」

學生購物違停被罰　老闆幫繳掀兩派論戰

「燒疏文」亂折、亂丟惹怒香燈腳？張麗善辦公室回應了

今起「冥王星逆行警報」　4星座被點名

雷雨鋒面要來了　「全台下最大」時間曝

更多熱門

相關新聞

高雄1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

高雄1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，近日就有高雄民眾在澄清湖邊，直擊一隻170公分長的綠鬣蜥出沒，路人見狀不敢經過，還險些跌倒。高雄市農業局今日已派員前往，但尚未發現，後續將加強巡查捕捉。

母女雙載左轉　直行機車煞不住撞上3傷

母女雙載左轉　直行機車煞不住撞上3傷

越捷急降小港原因曝　玻璃遭撞擊驚見裂痕

越捷急降小港原因曝　玻璃遭撞擊驚見裂痕

高雄驚見「世界第3毒」僧帽水母！螫到恐致命

高雄驚見「世界第3毒」僧帽水母！螫到恐致命

高雄長腿妹「騎車走斑馬線」還逆上人行道

高雄長腿妹「騎車走斑馬線」還逆上人行道

關鍵字：

高雄社會局產檢交通券好孕行得通

讀者迴響

熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

天降貓咪掉入麻辣火鍋！燙傷9顧客

即／深夜國道奪命！30歲男駕駛自撞慘死

即／桃園4人陳屍租屋處「遺體已腐壞」！

白沙屯媽沒固定路線「領頭車怎知開哪？」

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

快訊／白沙屯媽祖「粉紅超跑」緊急大迴轉　直奔對面

保時捷國道自撞「慘死駕駛」身分曝　警通知兒認屍

今午後全台變天　「下最大」地區曝

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

河堤隨機性侵高中妹想滅口「勒到口鼻出血」

驗完DNA還裝死！孩子的媽曝「超扯認領過程」

Joeman顏值又升級被問「做了什麼」

更多

最夯影音

更多

王力宏演唱會踩空　唱一半「舞台突下降」

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

【惹錯人了！】陸男遊 #西班牙 遇 #搶匪 ！暴怒擒賊 #鎖喉 不鬆手

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面