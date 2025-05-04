孕媽咪福音！高雄孕婦「產檢交通券」電子化　花10分鐘領5040元

▲「好孕行得通」提供符合資格的孕婦價值5040元產檢交通券。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

向偉大的孕媽媽致敬，高雄市政府先前推出「好孕行得通」產檢乘車交通券，社會局今(4日)宣布，5月起將全面轉換為電子幣，只要透過手機申請，5分鐘馬上獲得5040元電子幣，出門就可以搭乘與市府合作的計程車隊前往醫療院所產檢。

「好孕行得通」提供設籍高雄市的孕婦，或與設籍高雄市民辦理結婚登記的新住民孕婦，總計價值5040元的交通補助，相當於28趟次的計程車資，每趟次最高可折抵180元。

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▲產檢交通券涵蓋產檢、回診等，可使用至分娩後6個月。（圖／記者許宥孺翻攝）



補助範圍涵蓋了孕期前往醫療院所產檢、產後回診以及新生兒疫苗接種的交通需求，使用期限可延續至產婦分娩後的6個月。社會局表示，為讓孕婦享受更智慧的交通補助方式，5月起全面轉型為電子幣。

申請流程數位化，孕婦在高雄市內50家合作的產檢醫療院所領取孕婦健康手冊後，可選擇直接在院所完成線上申請，或自行至社會局「好孕行得通」專區網站，掃描QR Code進行申辦。

社會局表示，線上申請過程約需5分鐘，經審核通過後，5分鐘後便會快速撥幣，孕婦即可獲得5040元電子幣，出門即可用於搭乘與市府合作的計程車隊。自4月份電子化系統試營運以來，已有448位孕媽咪率先體驗並完成電子幣申請。另，已領有紙本乘車券的孕婦，無須擔心權益受損，可依照票券上原有的期限繼續使用完畢。

▲▼產檢乘車券申請操作流程。（圖／高雄市社會局提供）

