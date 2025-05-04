高雄愛情摩天輪變調！「偽娘」車廂內拍不雅影片　2男到案

▲2名偽娘在高雄知名摩天輪拍攝不雅影片，如今到案說明。（示意圖／達志影像）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄知名摩天輪爆發不雅影片事件，引發社會關注。涉案的23歲蔡姓男子與29歲的洪姓男子都在律師的陪同下到案說明，兩人在網路具知名度都是具有知名度的「偽娘」。警方對於案情不願多說，僅表示陳述內容就跟在他們臉書的說明類似。

警方主動調查後，蔡姓男子在3日下午首先到案，坦承主導影片拍攝與上傳，並對造成的不良影響致歉。而洪姓男子也在臉書發聲明後，同樣在律師陪同下，選擇今天（4日）上午到案說明。他否認主導或謀劃影片，強調僅基於友情協助拍攝，且未上傳或從中獲利。他聲稱影片主角並非自己，僅短暫背影入鏡，並表示拍攝時確認現場無人，也無意損害商場。對於影片流出造成的困擾，他表達歉意，並稱事前曾勸友人刪除。

洪姓男子的說法就跟自己臉書上的聲明大致相符，強調自己並未在摩天輪商場內進行猥褻行為，也沒有與友人有合意、合作拍攝影片，影片中的不雅行為完全是友人個人的決定，並非由他主導或參與謀劃。只是數個月前他答應朋友到高雄遊玩，在摩天輪時，友人臨時起意進行手淫行為。他基於情誼，在確認設施內沒有其他人在場、具有一定隱私的情況下，才同意協助拍攝影片。

洪姓男子在臉書聲明當中強調，事後他已深刻反省，認為當下應立即阻止友人的不當行為，因此在一個月前就已將相關貼文刪除，並勸說友人一併刪除，以盡可能減少不良影響。

警方初步根據影片判斷，事發時間在去年12月至今年1月間，已依公然猥褻罪將兩人函送法辦。