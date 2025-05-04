新加坡國會大選出爐！　人民行動黨壓倒性勝選延續執政

▲新加坡人民行動黨在國會大選中勝出，延續多年執政。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

新加坡大選結果今（4）日凌晨揭曉，執政的人民行動黨大勝反對陣營，持續成功蟬聯執政地位，更以65.57％得票率高於2020年的61.24％，在國會97席中拿下87席。首次以秘書長身分領軍出征的總理黃循財向全國選民表達感謝。

中央社報導，黃循財在2024年接棒李顯龍出任黨魁，這場選戰也標誌著人民行動黨完成「第四代領導」的全面接班。他在馬西嶺－油池集選區（Marsiling-Yew Tee GRC）出征並順利當選。

這場選舉共吸引11個政黨與2名無黨籍候選人角逐全國32個選區共92席，另有5名人民行動黨候選人因無反對黨候選人競爭，於馬林百列—布萊德嶺集選區（Marine Parade-Braddell Heights GRC）自動當選。工人黨是表現最強的反對黨，共取得10席，秘書長畢丹星（Pritam Singh）守住阿裕尼（Aljunied GRC）。

選前各界聚焦於副總理顏金勇轉戰榜鵝（Punggol GRC）的選情變化，最終由人民行動黨順利守下；李顯龍則續鎮宏茂橋（Ang Mo Kio GRC）。選後深夜，大批支持者湧入楊厝港體育場（Yio Chu Kang Stadium）歡呼慶祝，場面熱烈。

黃循財在選前曾強調，面對國際經貿局勢變動與美國加徵關稅的壓力，需要人民授權，帶領新加坡度過經濟不確定時期。李顯龍則在選後致詞表示，在國際局勢動盪之際，人民行動黨將全力守護家庭、國家與未來。