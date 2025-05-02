強制人人投票！新加坡國會大選獨創「集選區制」　明天火熱登場

▲新加坡即將於3日實施國會大選，工人黨支持者參加選前的最後一場集會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

新加坡將於5月3日舉行國會大選，不僅所有公民依法必須投票，該國更獨創「集選區制」（GRC），再次成為國際矚目焦點。此次選舉是在前總理李顯龍交棒後的首次大選，象徵新加坡政治世代轉移；而選區劃分變動幅度為20年來最大，牽動執政與反對勢力之間的競爭格局。

綜合外媒報導，新加坡此次大選的合格選民為275萬3226人，較2020年增加10萬人，國會席次也從93席增至97席，選區總數擴增至33個，包括15個單議席選區與18個集選區，其中集選區分為8個四人制與10個五人制。

根據今年3月公布的選區白皮書，選區劃分大幅調整後，每位國會議員平均代表選民人數為2萬8384人，較上屆微幅下降。

新加坡選舉制度採雙軌制，分為單選區（SMC）與集選區（GRC）。單選區由單一候選人競選，多數得票者當選，制度與多數民主國家相似。而1988年實施的集選區制，則要求參選團隊由3至6人組成，其中至少一人須為少數族群，如馬來族或印度族，藉此保障多元族群在國會中的代表權。

投票時，選民僅能對整組候選人作出選擇，無法針對個人進行評價。

該制度一方面提升政治多元與族群融合，但也面臨爭議，特別是對反對黨造成挑戰。由於需組成多人團隊，反對勢力在資源與人才方面承受更大壓力，限制參政空間。對此，工人黨秘書長畢丹星呼籲，國會應納入更多元聲音，候選人賀沛星也強調，反對黨角色是監督政府、反映民意。

此次選舉正值新加坡建國60週年，亦是人民行動黨接班後的首次全國考驗。該黨自1965年建國以來屢次勝選，但2020年普選得票率曾下滑近9個百分點，來到61.2％。本次大選結果不僅牽動國會席次變化，也被視為人民對新領導團隊的信任檢驗。