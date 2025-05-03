彭博︰中國悄對1.2兆元美國產品豁免關稅

▲中美關稅戰。（圖／路透）



文／香港01

《彭博》報導，中國已悄然開始對部分美國商品豁免關稅，這些商品的進口總額可能達到約400億美元（約新台幣1.24兆元），此舉似乎意在緩解貿易戰對本國經濟的衝擊。

過去一周，一份包含131項美國商品的豁免清單在貿易商和企業當中流傳，其中包括藥品和工業化學品等。彭博新聞社先前報導了其中部分產品獲關稅豁免的消息。

目前尚不清楚該清單的來源，也尚未得到官方確認。但據熟悉此事的知情人士透露，至少有六家在華企業已在未繳納關稅的情況下進口了清單上的商品。因訊息保密，知情人士要求匿名。

《彭博》根據中國海關數據計算顯示，這131項商品總價值約為400億美元，佔2024年中國自美國進口總額的約24%。

此舉呼應了特朗普政府此前將智慧手機等電子產品豁免於對等關稅，包括對華145%關稅的舉措。據蘭德中國研究中心副主任Gerard DiPippo估算，美國的這些豁免措施適用於約1,020億美元商品，佔去年美國自華進口總額的約22%。

中國的豁免力度與美國行動力度大體相仿，暗示此舉更多出於戰略考量，旨在與華盛頓的行動保持一致，而非單純展示善意姿態。同時也反映出北京方面優先保護本國經濟免受貿易戰衝擊的意圖。

「中國可能在通過避免關鍵商品進口潰跌，來減輕對經濟的損害」DiPippo表示。「豁免措施不應被解讀為向美國發出信號，因為中國對豁免行動保持低調，通過商業渠道來進行，並避免發表公開聲明。」

知情人士稱，中國官員早在4月第二周就開始讓外資企業列出對運營至關重要且難以替代的美國進口商品。此後，其中部分商品獲得了中國對美125%關稅的豁免。

知情人士稱，豁免清單具有動態性質，將根據中國的需要持續調整。知情人士稱，更多商品可能被納入清單，而若中國找到替代品，部分商品可能被移除。

中國海關總署在假期期間未回應尋求置評的傳真。

《彭博》上周引述知情人士報導稱，中國有關部門正在考慮將包括醫療設備和乙烷等化工原物料的美國商品排除在對等反制關稅之外。知情人士還表示，租賃飛機也可望被豁免反制關稅。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

