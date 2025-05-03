川普高額關稅撐不住！　Nike、Adidas等76家鞋業連署求豁免

▲美國運動品牌大廠Nike致函川普要求豁免新一輪互惠關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國76家知名鞋業品牌近日聯名致函總統川普（Donald Trump），要求豁免新一輪互惠關稅，直指這項政策對整個鞋業是「生死存亡的威脅」，包括Nike、Adidas、Skechers和Under Armour等知名品牌皆參與聯名。

根據CNBC報導，美國鞋類經銷與零售商協會（FDRA）在4月29日發出公開信，呼籲川普政府立即提供協助，「許多為中低收入家庭提供平價鞋款的企業，無力吸收如此高額的關稅，也無法將成本轉嫁給消費者。若未能即時獲得豁免，只能面臨關門命運。」

協會也透露，因應高額關稅，許多訂單被迫暫停，美國市場的鞋類庫存恐怕很快就會出現短缺危機。

川普於4月2日宣布對多國徵收新一輪關稅，影響範圍涵蓋中國、越南、柬埔寨等鞋類主要進口來源國。儘管越南與柬埔寨的關稅短暫從45%以上降至10%，但中國商品的進口關稅一路飆升至145%。川普針對多個貿易夥伴祭出的高額關稅，預計7月初重新恢復徵收。

Adidas本週也警告，關稅將迫使品牌提高美國消費者的購鞋價格；早在3月底，Nike財務長就曾表示，全球貿易不確定性及關稅壓力，已對公司當季銷售造成衝擊。

協會指出，鞋業在川普宣布新關稅之前，就已面對針對童鞋等品項的高額稅負，如今整體稅率恐怕將飆升至150%至220%之間，讓企業不堪負荷。

協會強調，「這是迫在眉睫的危機，不能等！美國鞋業沒有幾個月的緩衝期，來調整供應鏈與營運模式，同時吸收這種前所未有的高額關稅。」

協會指出，川普雖宣稱關稅有助製造業回流美國，但實際情況是，這樣的政策反而破壞企業投資轉型所需的穩定性。

截至目前，白宮尚未回應CNBC的評論請求。