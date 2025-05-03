台南新化果樂市暢夏登場！　故事博物館老街x音樂x果市嗨翻五月

▲新化果樂市串聯老街與虎頭埤，結合音樂、果市、旅遊體驗，活絡地方創生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以水果交易起家的台南新化老街，在地方創生團隊長年深耕下再展活力！2025年夏天「新化果樂市」正式登場，串聯文化部「百大文化基地」與國發會「地方創生計畫」，透過音樂、青果拍賣、果菜知市集與冰品擂台等多元活動，傳遞新化物產底蘊，也帶動觀光人潮深入歷史街區，體驗樂活小鎮的文化魅力。

台南新化老街鄰近武德殿的日式宿舍「貓之驛」，由山海屯股份有限公司進駐營運，長期推動地方創生。該據點提供和風浴衣體驗、精油療癒、咖啡輕食與霜淇淋等服務，並輔導青年團隊駐點經營，已逐步將歷史街區轉型為一座「新化生活故事博物館」，獲選文化部2024年「百大文化基地」。

今年團隊再接再厲，爭取國家發展委員會「打造永續共好地方創生計畫（2025-2028年）」支持，聯合台南市政府辦理「新化果樂市」系列活動，巧妙結合歷史背景與節慶氛圍，喚醒新化早年為農產集散地的記憶。活動內容涵蓋青果拍賣體驗、水果冰擂台、果菜市集與音樂演出，並與虎頭埤風景區「五月音樂季」形成雙主場，吸引旅人一日深遊、體驗人文與自然交織的風貌。

市長黃偉哲表示，新化是一座兼具百年街區與西拉雅文化的歷史小鎮，10分鐘內即可由人文老街走入生態林地，虎頭埤更是南市少見結合水庫美景與音樂氛圍的休憩景點。此次活動不僅是節慶，更是地方創生與文化觀光協力的展現，期待透過果樂市與音樂季的同步登場，深化新化的文化記憶與觀光價值。

市府與地方團隊也熱情邀請各地遊客，搭乘專車接駁前往新化果樂市，不僅能享受音樂、果香與市集帶來的愉悅，更能探索在地小農故事、青創能量與老街風情，體驗一場具在地味的文化旅程。