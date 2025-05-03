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司委會排「防共諜」專報總統府國安會拒出席　藍轟：抗中保台喊假的

▲▼國民黨團召開 追殺國民黨 成檢調專簽績效 記者會 吳宗憲 許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨政府近日接連爆出共諜滲透案，引發國安破口疑慮。立法院司法及法制委員會5日將針對「共諜防制措施之預算執行情形」進行專題報告，不過據悉，有共諜危機的總統府、國安會拒絕派員參加。司委會召委吳宗憲證實此事並表示，這些人整天喊抗中保台，但身邊發生這麼嚴重的問題不當回事，卻還用「憲政慣例」為由拒絕出席。

立法院早在4月21日就曾排定共諜案專案報告，但當時國安會秘書長吳釗燮不僅未現身，也未派代表參與，引發在野黨強烈不滿。為此，吳宗憲5日再度排案，邀請總統府秘書長、國安會秘書長、國安局、外交部、大陸委員會等單位列席報告，針對「總統府、國安會、外交部接連爆出共諜滲透，忠誠查核不足導致國安資料外洩」等問題說明預算執行與改進措施。

不過據了解，總統府與國安會再度以「憲政慣例」為由婉拒列席。吳宗憲證實此事並怒批，這些人整天喊抗中保台，現在身邊都出事了還一副事不關己？立法院依法監督，怎麼可以拿『憲政慣例』來當擋箭牌。

吳宗憲更引述《國家安全會議組織法》第八條指出，「國家安全會議及其所屬國家安全局應受立法院之監督，國家安全局組織另以法律定之」。並未明文規定限於預算及法律案，國安會怎麼可以自行擴張解釋。

根據司法院提供的書面報告，依2021年至2024年間違反有關資料保護規定的國安法規之案件統計數據，地方法院終結件數共計 23 件(有罪占 總罪次比例為 64%)，高等法院刑事第一審終結件數共 計 18 件(有罪占總罪次比例為 62%)、刑事第二審終結 件數共計 17 件(有罪占總罪次比例為 64%)，最高法院 終結件數共計 23 件(有罪占總罪次比例為 79%)。

另外交部則表示，未來精進作法為落實層級控管，縮小資料接觸範圍，確保機敏資料傳遞與處理過程之保密性。另卓榮泰已於4月17日行政院院會要求相關權責機關研議現行公務人員查核制度之強化方案，精進方向包含查核對象由原依據職等或職稱，改依接觸機密 程度辦理、任用後進行定期或不定期查核等，外交部將配合主政機關積極研究，未來並將落實辦理。
 

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