總統府公告「LINE帳號5／1暫停」預算被刪　民眾黨酸：淒慘的點閱

▲總統府暫停假日參觀活動，並停止官方LINE帳號服務。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

總統府為因應立院114年度預算刪凍結果，不只暫停假日開放參觀活動，如今總統府官方LINE帳號也發出告示，指5月1日起暫停服務，理由也是因應預算遭刪凍。

總統府今天（30日）下午透過官方LINE帳號發布通知，指擁有6萬3272粉絲追蹤的官方帳號，從5月1日起暫停服務，理由是因應立院審議114年度預算刪凍結果，最後還稱期望盡早恢復正常運作，其餘總統府相關訊息則可從官網、YouTube頻道、發言人臉書、發言人YouTube頻道了解。

對此，民眾黨立法院黨團在臉書發文批評「總統府又在哭窮了…」根據他們觀察，總統府LINE最常通知的「總統府發言人臉書帳號」近期點閱最少才68人，最多只有303人，留言一片罵聲也沒看到發言人有回應；YouTube點閱也大約2000有找，「如果總統府一年至少撒個幾百萬在買LINE訊息推播，還只能得到這麼淒慘的點閱數，也沒有想跟人民互動，收一收，也是剛好而已。」

事實上，府方早在今年2月13日就宣布，因應立院預算刪凍結果，自2月15日起暫停總統府每個月的「假日參觀」活動，但「平日參觀」仍照常開放。聲明強調，總預算三讀結果，總統府業務費被刪減13%，並凍結70%；其中，被刪凍的預算包括：水電費、開放參觀、志工交通及誤餐費、警衛人員勤務費等，已大幅影響總統府開放參觀所需開支。