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等了3個月！天坑罹難者遺體今打撈　家屬悲痛發聲：爸爸回家了

▲▼日本埼玉縣八潮市出現巨大天坑，導致貨車駕駛墜入後失蹤，消防當局展開正式搜救作業。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本埼玉縣八潮市出現巨大天坑，導致貨車駕駛墜入後失蹤，消防當局展開正式搜救作業。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣八潮市今年1月28日發生大面積路面塌陷，下水道老舊導致汙水侵蝕地層，擴大天坑面積，74歲的男性駕駛跟著貨車一同墜入天坑內。不過，考量到有毒氣體濃度過高，加上擔憂會再度崩塌，當局遲至昨（1）日才正式潛入下水道搜救，並將男性駕駛的遺體搬出，死者家屬和公司皆悲慟表示無法置信。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，事故至今已過3個月，然而消防當局卻無法釐清該名失蹤男性的生死，只能透過無人機確認可能位在貨車駕駛座內，在鋪設繞行水管等工程結束後，消防隊員1日首度進入排水管內，發現駕駛座上似乎有人的身影，並於今（2）日清晨展開正式搜救行動，將男性駕駛遺體運往警察署。

目前埼玉縣警方正在釐清該名男性遺體的身分，是否為消失長達3個多月的貨車司機。

▲▼貨車司機被發現陳屍在下水道內的駕駛座內，消防員將遺體運往警察署。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼貨車司機被發現陳屍在下水道內的駕駛座內，消防員將遺體運往警察署。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼貨車司機被發現陳屍在下水道內的駕駛座內，消防員將遺體運往警察署。（圖／達志影像／美聯社）

自從當局確認發現該名男性貨車駕駛的遺體後，家屬也透露媒體悲痛發聲，表示至今仍無法置信家人的離去，「事發至今超過3個月，如今終於將爸爸救出來，我根本無法想像爸爸會被無端捲入道路崩塌的事故中！我爸爸是心智堅強的人，相信他到死前都在和恐懼和痛苦奮戰，直到耗盡力氣的最後一刻為止都在想著如何活著歸來。」

家屬顯然相當哀慟，「我的爸爸身材高大，深得旁人信賴！雖然個性上有點頑固，但總是帶著笑容，是相當體貼且性格敦厚的父親。直到孫子和曾孫誕生後，我爸爸皆給予相當大的疼愛，期盼著能夠陪伴他們成長。如今爸爸突然離去，直到現在我仍無法置信、難以接受，我想可能還需要時間。」

至於男性駕駛所任職的公司高層也發表聲明，「我們深信您能活著回來，至今都還抱著希望！此次事故犧牲的貨車駕駛，過去在工作上相當認真，是個性敦厚的人，雖然有點頑固，但卻相當真誠、不會讓人感到厭惡，駕駛技巧相當優秀。即便年過七旬，卻是公司裡的開心果，每次回到公司總是帶著笑容。」

公司代表也透露，該名罹難的男性駕駛已經有20年以上的工作經驗，無奈此次卻遭逢天坑事故。

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