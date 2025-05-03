中國醫藥大學美術館動土　盧秀燕：將讓世界看見台灣

▲中國醫藥大學美術館今（3）日舉行動土典禮。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

中國醫藥大學美術館今（3）日舉行動土典禮，這座美術館是由普立茲克建築獎得主美國法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）操刀設計，也是他在東亞唯一鉅作，整座建築以折疊金屬與起伏的不銹鋼打造，展現水彩畫般的夢幻效果，僅是外型就很令人期待，台中市長盧秀燕說，這不僅是台灣建築與藝術發展重要里程碑，也將讓世界看見台灣。

法蘭克·蓋瑞於1989年獲得有建築界諾貝爾獎之稱的「普立茲克建築獎」，作品最大特色是以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條。他在全球最著名的作品就是1997年以鈦金屬打造的「西班牙畢爾包古根漢美術館」，是當代建築與解構主義建築的代表作，被尊稱為「普立茲克建築獎教父」，也被譽為「建築界的畢卡索」。

中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海蔡長海表示，他從2015年邀請設計法蘭克·蓋瑞到2025年今天正式動土，歷經了10年，經過無數次會議討論，堪稱台灣建築史上施工難度最高的建築，期許「中國醫藥大學美術館」與「古根漢美術館」齊名，成為全世界的焦點。

▲中國醫藥大學美術館完工示意圖。（圖／記者白珈陽攝）



蔡長海說，「世界一流的城市，有世界一流的大學，而世界一流的大學，不僅擁有卓越的學術研究能力，更擁有世界級的美術館，例如：哈佛、史丹佛、牛津與劍橋等大學，都將學術與藝術緊密結合」。

盧秀燕說，中國醫藥大學現在要打造全世界最好的美術館，甚至邀請到法蘭克·蓋瑞來設計，她有預感，未來這座美術館興建完工之後，除了會是世界頂尖美術館，也會讓台灣被世界看見。