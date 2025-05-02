美國拋協議框架「不降汽車鋼鋁關稅」　日本堅決反對

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右一）與美國財政部長班森特（右二）見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與日本政府1日（日本時間2日）在美國進行第二輪關稅談判。日本經濟新聞2日報導，美國提出一項邁向協議的「框架方案」，內容主要圍繞關稅問題，但不願降低汽車、鋼鐵與鋁等產品的關稅。對於美方提議，日本表示堅決反對。

日本這次派出經濟再生擔當大臣赤澤亮正等人前往華府美國財政部，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行談判約2小時。

在會議結束後，赤澤亮正向記者透露，日方在談判過程中全面要求美方檢討關稅政策，強調關稅政策已對汽車生產等日本國內產業造成影響。他也呼籲，美方應該考慮在關稅政策中排除日本，因為如此才能吸引日本企內擴大對美投資、並在美國當地創造更多工作機會，這對美國經濟而言也是一大利多。

赤澤亮正也說，這次談判內容並未涉及匯率，第三輪談判預計將於5月中以後進行。

另據共同社，日本首相石破茂2日強調，美日關稅談判不能為了追求速度損及國家利益，稍早已接到赤澤亮正的彙報，「目前還不是找到共識點的局面，但已進行非常積極、有建設性的討論」。日本財務相加藤勝信2日上節目時提到，日本持有美國國債可能成為談判籌碼。

▼石破茂表示，美日關稅談判不能為了追求速度損及國家利益。（圖／路透）