歐洲客來台破疫前水準！英國客增3成　觀光署再邀4位百萬網紅踩點

▲英國網紅來台體驗台灣深度旅遊驚艷不已。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

歐洲地區來台旅客人次突破疫情前水準，去(113)年來台高達34.9萬人，其中英國客雙位數成長，今年1月英國客來台更增加29.4%，觀光署駐倫敦辦事處辦理「2025網紅年會在台灣」，打開台灣在英國網紅界知名度後，為延續熱度，4月下旬再度邀4位「百萬網紅」來台，他們對台灣的旅遊體驗感到驚艷不已。

根據統計，去年1至12月，歐洲來台旅客總人次達34萬9981人，較112年同期成長約17%；其中歐陸主要國家如英國、德國、法國等均呈雙位數成長。今(114)年1月英國來台旅客6101人次，較去年同期增加29.4%，展現英國旅客對台灣持續濃厚的旅遊興趣，市場潛力不容小覷。

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觀光署駐倫敦辦事處繼辦理「2025網紅年會在台灣」成功打開台灣在英國網紅界知名度後，持續鎖定具有高互動性與國際影響力的年輕世代旅客，積極拓展「Generation Z Travel」市場，再次重磅邀請4位百萬粉絲級網紅於4月24日至30日展開為期7天6夜的深度旅遊行程，走全台各大城市與觀光景點，透過即時社群更新與影音內容創作，擴大台灣觀光國際曝光。

此次受邀來台的4位英國網紅，包括以夢幻旅遊風格聞名的旅遊創作者 Jenifer（@izkiz），其擁有260萬Instagram粉絲，每月觸及500萬用戶、擅長敘事攝影的旅遊攝影師 Umit（@iamtravelr），在Instagram上擁有超過140萬粉絲，每月觸及100萬用戶；以及全球粉絲數達250萬的旅遊情侶檔 Hand Luggage Only（@handluggageonly），每月觸及量突破550萬。4位網紅合計社群總粉絲數超過650萬。

▲英國網紅來台體驗台灣深度旅遊，愛上福森號的「五感」體驗。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，這次行程由觀光署駐倫敦辦事處與嘉義縣政府合作規劃，2026年台灣燈會將在嘉義縣舉辦，也為燈會遊程暖身準備。特地選擇安排前往榮獲《紐約時報》2025年「全球52個必訪目的地」第19名，亦為台灣唯一上榜的阿里山國家風景區，首站前往深具鄒族文化特色的「優遊吧斯阿里山鄒族文化部落」，品嚐原住民風味餐與在地山產，更與鄒族舞團共舞；接著走訪阿里山高山茶園。

後續也造訪CNN評選為「2024年全球24個最值得造訪地點」的台南，行程安排則是讓英國網紅們體驗「台式復古洗頭文化」，感受台式坐洗加按摩的「頂上饗宴」以及台南老街巡禮與品嚐在地美食。

▲英國百萬網紅感受台式坐洗加按摩的「頂上饗宴」。（圖／觀光署提供）

觀光署轉述，來自英國四位百萬網紅在親自造訪阿里山茶園、細細品茗之後，網紅們驚艷於台灣茶葉富有獨特層次感風味；另外，結合視覺、聽覺、嗅覺、味覺及觸覺五感的福森號搭乘體驗，同樣令網紅們讚嘆不已。網紅們進一步表示，本次旅程讓他們充分感受到台灣兼具都市風情、在地人文、自然風光的多元觀光面貌，更對台灣人的熱情、好客、友善與高度文明留下深刻印象，並期待未來有機會再次踏上台灣之旅。

觀光署長周永暉表示，這次行程與嘉義縣政府共同規劃，展現中央與地方攜手推動國際行銷的成果。觀光署同時運用AI技術客製化台灣行程推薦，並搭配短影音與精選行程，擴大對英國市場的數位行銷效益，實現『宣傳、體驗、銷售』引客，讓世界看見台灣、走進台灣。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊則表示，台灣的鐵道旅遊、自然美景與多元文化對英國旅客具有強烈吸引力，觀光署將持續透過社群媒體的即時分享，結合駐地廣告與網紅行銷策略，推動「看見台灣、愛上台灣」的旅遊印象，透過影像與故事呈現台灣豐富的地方魅力。