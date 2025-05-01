雲科大AI技優專班成果亮眼　學生提前錄取名校、直升科技業

▲雲林科技大學人工智慧技優專班，盛大舉辦實務專題審查暨成果展，一舉展現四年訓練的亮眼成績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

全國資訊領域教育首度導入「師徒制」模式的雲林科技大學人工智慧技優專班，全面培養學生升學力、就業力、實作力、競賽力。昨（30）日盛大舉辦實務專題審查暨成果展，一舉展現四年訓練的亮眼成績。從國際賽場到學術殿堂，從產學合作到企業直聘，學生表現全面開花，現場氣氛熱烈。

該屆專班有14位學生成功錄取五大四中等國內頂尖學府，持續挑戰更高層次的學術殿堂。同時，多位學生畢業前就已被日商資訊大廠、美商雲端新創、AI研發中心等延攬，展現了技優專班強大的人才培育力。此外，專班設計大量實習機會，讓學生提早與業界接軌，從在學期間即展開職涯探索，不少藉由實習表現優異，順利轉為正式工程師或研發助理，成為AI產業的新生力軍。

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▲雲林科技大學人工智慧技優專班，有14位學生成功錄取五大四中等國內頂尖學府，持續挑戰更高層次的學術殿堂。同時，多位學生畢業前就已被日商資訊大廠、美商雲端新創、AI研發中心等延攬。（圖／記者游瓊華翻攝）

技優專班的學術與實作並進，累積獲得4件大專生研究計畫、勇奪62件獎項，其中更有8件國際級榮耀。展出專題作品題材多元、與生活緊密結合，包含：智慧工地檢測、AI沈浸式VR互動體驗、鳳梨自動化分類系統、布袋戲語音教學平台、影像辨識坑洞定位、音樂指揮機器人...等。不只應用當下最夯的AI技術，更體現了學生獨立思考與動手解決問題的能力。

雲科大校長張傳育指出，AI已經改變世界，也將改變未來。同學展現了卓越的實作力與升學成果，相信未來一定能在國際舞台大放異彩！。產學長張岑瑤表示，這些成果不僅體現學術訓練，更代表著與產業接軌的潛力，未來會持續拓展產學合作，讓學生出校門即成即戰力。」

人工智慧技優專班吳同學說，AI專班的師徒制，讓他遇到了最適合自己的導師。老師不只在技術上指導，更在生涯規劃上給予方向感；李同學也開心分享，AI專班安排了非常彈性的實習機會，讓大家能提前展現實作實力。現在自己已經在四年級下學期成為知名日商公司的正式工程師，這一切都要感謝專班的扎實訓練。

▲雲林科技大學人工智慧技優專班，盛大舉辦實務專題審查暨成果展，一舉展現四年訓練的亮眼成績。（圖／記者游瓊華翻攝）