以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

▲從陳芳如老師「西市網事」的展覽中認識到斗六西市場的故事。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲科大以斗六舊城為錨點，開啟在地永續文化的學習模式，盼透過課程讓學生立足雲林，與地方保持緊密的連結。通識教育中心於本學期開設雲林學相關課程「雲林地方知識與在地轉譯」與「台灣民俗文化及其民間信仰」，由授課教師卓佳賢助理教授帶領學生參訪斗六藝術季，藉此探索舊城文化及人文記憶。

雲科大與財團法人豐泰文教基金會合辦，由中央美苑承辦「斗六舊城藝術季」，共有7名藝術家、8位雲科大教師與10間街角館展出。學生聽著7名藝術家的創作理念之時，從中了解如何將斗六的生活轉譯為藝術；接續轉往行啟記念館觀看雲科大8名教師的策展，透過老師的解說，了解到雲科大本著社會責任，深耕於地方，實踐於社區。

▲學生對謝修璟老師「來趣斗六玩！」的桌遊感到濃烈興趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

街角館凝縮斗六老街區的地方記憶，探訪10間街角館得以認識每間店家的故事，再從故事中串聯出舊城發展的歷史軌跡。卓佳賢助理教授指出，「雲林地方知識與在地轉譯」與「台灣民俗文化及其民間信仰」等課程本著「現地主義」精神，帶領學生實地參與「斗六藝術季」，穿梭於舊城的通衢巷衖，沉浸式互動斗六的人文風華與故事記憶，並且讓學生認識到舊城就是一座博物館。

通識教育中心劉威德主任表示，雲科大長久深耕雲林，與地域社區均有緊密連結，卓老師於課程中讓學生具備雲林地方知識，關注在地議題，未來貢獻己力實踐於社會。此次搭配「斗六藝術季」，就是讓學生走出教室，走入街區，親身感受大學與在地的緊密連結。學生參與從中學習如何運用地方知識轉譯為社區再造行動，以讓文化永續。

▲觀看謝瑞隆老師「斗六舊城神級容顏」的展覽，從中認識到斗六舊城的民俗信仰。（圖／記者游瓊華翻攝）