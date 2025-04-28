　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

▲雲科大長久深耕雲林，與地域社區均有緊密連結，課程中讓學生具備雲林地方知識，關注在地議題，未來貢獻己力實踐於社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從陳芳如老師「西市網事」的展覽中認識到斗六西市場的故事。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲科大以斗六舊城為錨點，開啟在地永續文化的學習模式，盼透過課程讓學生立足雲林，與地方保持緊密的連結。通識教育中心於本學期開設雲林學相關課程「雲林地方知識與在地轉譯」與「台灣民俗文化及其民間信仰」，由授課教師卓佳賢助理教授帶領學生參訪斗六藝術季，藉此探索舊城文化及人文記憶。

雲科大與財團法人豐泰文教基金會合辦，由中央美苑承辦「斗六舊城藝術季」，共有7名藝術家、8位雲科大教師與10間街角館展出。學生聽著7名藝術家的創作理念之時，從中了解如何將斗六的生活轉譯為藝術；接續轉往行啟記念館觀看雲科大8名教師的策展，透過老師的解說，了解到雲科大本著社會責任，深耕於地方，實踐於社區。

▲雲科大長久深耕雲林，與地域社區均有緊密連結，課程中讓學生具備雲林地方知識，關注在地議題，未來貢獻己力實踐於社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲學生對謝修璟老師「來趣斗六玩！」的桌遊感到濃烈興趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

街角館凝縮斗六老街區的地方記憶，探訪10間街角館得以認識每間店家的故事，再從故事中串聯出舊城發展的歷史軌跡。卓佳賢助理教授指出，「雲林地方知識與在地轉譯」與「台灣民俗文化及其民間信仰」等課程本著「現地主義」精神，帶領學生實地參與「斗六藝術季」，穿梭於舊城的通衢巷衖，沉浸式互動斗六的人文風華與故事記憶，並且讓學生認識到舊城就是一座博物館。

通識教育中心劉威德主任表示，雲科大長久深耕雲林，與地域社區均有緊密連結，卓老師於課程中讓學生具備雲林地方知識，關注在地議題，未來貢獻己力實踐於社會。此次搭配「斗六藝術季」，就是讓學生走出教室，走入街區，親身感受大學與在地的緊密連結。學生參與從中學習如何運用地方知識轉譯為社區再造行動，以讓文化永續。

▲雲科大長久深耕雲林，與地域社區均有緊密連結，課程中讓學生具備雲林地方知識，關注在地議題，未來貢獻己力實踐於社會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲觀看謝瑞隆老師「斗六舊城神級容顏」的展覽，從中認識到斗六舊城的民俗信仰。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／00925退場！6／5終止上市
381萬存股族注意！8金控股東會紀念品曝光
周四起雨連下5天　一圖看降雨熱區
留美雙碩士領42K！　遭解雇提告吞敗
板南線江子翠往龍山寺「冒燒焦味」嚇壞乘客　北捷曝初步判斷
施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

英語學習動機大提升　台東縣府與學術交流基金會舉辦全英語營

以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

雲林郵局攜手員眷登山淨山　以行動守護自然家園

健康識能提升計畫 　嘉義醫院校園疫苗施打活動

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

力暘綠電案延燒　台南市經發局秉公處理依法行政期盼司法毋枉毋縱

德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

英語學習動機大提升　台東縣府與學術交流基金會舉辦全英語營

以斗六舊城為錨點　雲科大開啟在地永續文化的學習模式

買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

雲林郵局攜手員眷登山淨山　以行動守護自然家園

健康識能提升計畫 　嘉義醫院校園疫苗施打活動

43.9萬股民注意　華南金配息1.25元現金殖利率4.72％

水患自主防災　雲林78社區共學共進守護家園

快訊／大宇資砸5億認購揚智私募案拿16.51%股份　搶佔AI科技市場

《惡靈古堡4重製版》慶祝影片出現「IX」　網嗨喊：RE9要來啦

化親情為大愛！　吳豪俊代表雙親捐150萬救災裝備助南消特搜隊

台灣報稅季到了！班艾佛列克「溫馨提醒」　《會計師2》票房開紅盤

宜蘭最新海景第一排私廚料理！漁港直送海味鍋物　嗑現蒸A5和牛捲

科技力加持！斗六教師研習中心升級　引領智慧教育新時代

快訊／ETF退場！　00925確定6／5終止上市

搭機小心被盜！空服員揭「3常見動作恐被盯上」：登機前後都有危險

【機率3萬分之1】#宜蘭 海域驚見 #白色飛旋海豚 ！賞鯨客超驚喜

地方熱門新聞

醉男逛六合夜市「帶水果刀」挑釁攤販

9年爭取6千億地方建設　他讓高雄市民有感

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

2025年全大運長榮大學開幕！來台南感受運動城市魅力

虎尾就業中心攜手雇主助智青翻轉生命

電影《三清》星光首映　27尊神明駐駕觀影

「冠軍哥」現身！世界的一流人才

桃園珍珠海岸2日遊程　一家4口破6萬

自由學區取消家長反彈台南藍軍要求配套措施滾動式檢討

台南啟動里、鄰長防災士培訓計畫提升社區災害防災能力

長榮中學勇奪台南科展生物科冠軍締造三連霸壯舉

面對美國關稅衝擊台南勞工局強化工會協商力！

取消自由學區惹議蔡宗豪籲設統一輔導窗口

久美國小獲教育部閱讀磐石學校暨國小組特色亮點方案

更多熱門

相關新聞

嘉義縣攜手雲科大簽署合作宣言　助力消防職業安全

嘉義縣攜手雲科大簽署合作宣言　助力消防職業安全

嘉義縣消防局於114年起正式啟動消防工作安全衛生系統，全面提升消防人員的安全與健康保障，並於3月25日召開啟動會議，由消防局長蔡建安主持，會中與國立雲林科技大學共同簽署「嘉義縣消防工作安全衛生宣言」，並訂定「提升廳舍安全、創造友善環境、優化勤務安全、作業順暢平安、促進身心健康及美好消防人生」等目標，展現對消防同仁工作安全與健康的重視及決心。

雲科大迎新任校長張傳育領航

雲科大迎新任校長張傳育領航

雲科大完成校園周邊步道與建設升級

雲科大完成校園周邊步道與建設升級

雲科大打擊分析系統助江國豪母校提升實力

雲科大打擊分析系統助江國豪母校提升實力

「台積電種子工程師」學費全免+月給1萬！科大招日籍生出超狂待遇

「台積電種子工程師」學費全免+月給1萬！科大招日籍生出超狂待遇

關鍵字：

雲科大斗六舊城地方文化藝術季通識教育

讀者迴響

熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

即／北市大安區某國小女老師墜樓亡

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

蕾菈減肥1年半「體脂剩18%」首參加健美賽

蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔收履歷「堅決不用」吐實情

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

獨／歐陽妮妮宣布搬回杭州　張書豪「帶兒兩邊跑」回應了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面