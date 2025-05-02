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花蓮縣政府：福安礦業案已早於4／24、25發函　籲外界勿錯誤連結

▲▼花蓮,福安礦業,幸福水泥,稅收,財政,花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮縣地方稅務局表示，幸福水泥集團退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業。

【聲明稿】
圖、文／花蓮縣政府提供

花蓮縣地方稅務局針對今（2）日媒體報導福安礦業（幸福水泥集團）退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業，說明如下：

地方稅務局說明，福安礦業就適用105年《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》（施行期間自105年7月1日至109年6月30日）之課稅處分共提起8件行政訴訟。經歷臺北高等行政法院、最高行政法院審理後，113年間縣府再審之訴遭最高行政法院駁回定讞，有關此施行期間之8件行政訴訟案，縣府業依判決結果退回溢繳稅款另加計利息共計2億3,812萬餘元。

地方稅務局補充，另針對109年《花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例》（施行期間自109年8月1日至110年7月31日），福安礦業提起3件行政訴訟，其中2件最高行政法院已於114年3月駁回福安礦業上訴定讞、縣府勝訴，福安礦業須補繳稅額及利息約新台幣6,872萬餘元，目前尚有1件訴訟持續審理中。

花蓮縣政府強調，針對法院判決結果表示尊重，地方稅務局已依程序執行退稅及補稅作業。另，特別稅收有效挹注縣政及13鄉鎮市公所地方財政，除大幅減債60億元、降低後代子孫負擔外，主要用於全縣多項新訂社會福利、教育、環境保護、及基礎建設配合款等多元面向，縣府將持續依法行政，善用稅收，兼顧財政健全與地方永續發展，以造福全體鄉親。

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