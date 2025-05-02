傅崐萁涉礦稅敲詐「花蓮縣府火速退稅2億」　綠委：要被罷了才守法

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁在花蓮縣長任內將礦石稅調高7倍，幸福水泥旗下福安礦業不甘被敲詐提出行政訴訟；但縣府一級主管在訴訟期間，竟放話威脅業者撤回行政訴訟，相關錄音檔也曝光。今（2日）傳出花蓮縣府已火速退還「超收的」福安礦業2億多礦稅。對此，綠委郭國文表示，罷免連署169%的傅崐萁擔心自己衝破罷韓設下的天際線，2.5億迅速吐出來，這些惡霸的性格，就是不見棺材不掉淚，法院判決都下來卻不返還，要被罷掉了才選擇守法。

福安礦業在2016年傅崐萁任內提出8件行政訴訟，雙方纏訟多年，縣府連續敗訴並多次上訴未果，最終8件敗訴確定，但至上周分文未得。日前媒體報導指出，調查局接獲檢舉信，指控花蓮縣政府高官於訴訟期間，恐嚇福安礦業公司撤回2億多元的礦石景觀稅求償案，更附上錄音檔案指證歷歷。

事情爆發後，加上傅崐萁面臨罷免壓力，傳出花蓮縣府近日火速退還「超收的」福安礦業2億多礦稅。花蓮縣政府則表示，關於退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業，強調已早於4月24日、25日發函。

對於此事，綠委沈伯洋指出，去年國民黨直接提案《地方稅法通則》修法，要將此事「就地合法」。綠委郭國文則表示，去年修法幫自己脫罪的傅崐萁，在罷免連署書衝到全國第一高後，立刻把超收2.5億的稅金返還給當事人。

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郭國文直言，這些惡霸的性格，就是不見棺材不掉淚，明明自己違法超收，甚至連法院判決都下來了，卻始終不返還，要被罷掉了才選擇守法歸還，「我想，傅崐萁會有這個動作，肯定是被169%的連署書給嚇到了。當初韓國瑜二階段連署，門檻22.8萬，送件40萬，達標率也差不多是165%」。

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郭國文表示，這不禁讓人期待，傅崐萁的罷免案投票率是否能超越罷免韓國瑜設下天際線？傅崐萁火速歸還2.5億的動作，「我想大家都知道背後代表什麼意涵」。