傅崐萁遭檢舉涉入礦稅敲詐！花縣府強調依判決退稅　籲勿錯誤連結

▲傅崐萁被控敲詐挖礦業者，花蓮縣政府表示福安礦業案已早於4/24、25發函。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣政府被指控因壓力而迅速退還福安礦業2億多元的礦稅。對此，花蓮縣政府表示，關於退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業，強調已早於4月24日、25日發函 。

花蓮縣政府指出，花蓮縣地方稅務局針對媒體報導福安礦業（幸福水泥集團）退稅一事，已依3月31日行政法院判決於4月14日開始相關退稅及徵補稅作業。

地方稅務局說明，福安礦業就適用105年《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》（施行期間自105年7月1日至109年6月30日）之課稅處分共提起8件行政訴訟。經歷台北高等行政法院、最高行政法院審理後，113年間縣府再審之訴遭最高行政法院駁回定讞，有關此施行期間之8件行政訴訟案，縣府業依判決結果退回溢繳稅款另加計利息共計2億3812萬餘元。

地方稅務局補充，另針對109年《花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例》（施行期間自109年8月1日至110年7月31日），福安礦業提起3件行政訴訟，其中2件最高行政法院已於114年3月駁回福安礦業上訴定讞、縣府勝訴，福安礦業須補繳稅額及利息約新台幣6872萬餘元，目前尚有1件訴訟持續審理中。

花蓮縣政府強調，針對法院判決結果表示尊重，地方稅務局已依程序執行退稅及補稅作業。另，特別稅收有效挹注縣政及13鄉鎮市公所地方財政，除大幅減債60億元、降低後代子孫負擔外，主要用於全縣多項新訂社會福利、教育、環境保護、及基礎建設配合款等多元面向，縣府將持續依法行政，善用稅收，兼顧財政健全與地方永續發展，以造福全體鄉親。