北市青年局爆離職潮？　議員曝科內剩7名職員

▲台北市青年局。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市青年局在去年6月1日成立，議員趙怡翔接獲爆料指出，該局的國際科去年6月至今，已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，讓該科僅剩7名職員，疑爆「離職潮」。對此，青年局表示，國際科的同仁學經歷背景優秀、有涉外經驗，常獲各界延攬，對於同仁有更佳的生涯規劃與選擇，青年局一向樂於祝福。

趙怡翔指出，近期接獲多次陳情，指青年局國際科的問題頻傳，去年開始有近4成員工離職。當中包括去年6月至今，已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，讓國際科僅剩7名職員留任。

趙怡翔說，其中一位同仁約期到6月30日，卻被威脅離職手續未完成，隔天還要繼續上班，否則將扣留日前累積的加班費，屬於明顯違法行為。趙已經要求市府相關單位調查與處理。青年局願意推動國際事務值得肯定，但管理不當、職場霸凌，這絕對不能被通融。

對此，青年局回應，本局主管並無要求該同仁於6月30日約期到期後，仍須於7月1日到職上班，且其請假及離職程序均依規獲准，並如實核發加班費。

有關議員所提之同仁，為青年局成立前即任職於前青少年發展暨家庭教育中心之約僱職務代理人，其僱用契約期滿日為育嬰留停同仁113年7月1日復職前一日為止，即113年6月30日。

至於趙怡翔質疑離職者眾，青年局表示，國際科同仁普遍具備外語能力及涉外事務經驗，學經歷背景優秀，因此常獲各界延攬。後續職涯發展包括前往半導體科技產業、日本政府單位任職以及回到市府擔任副發言人等。對於同仁有更佳的生涯規劃與選擇，青年局一向樂於祝福，並全力支持。