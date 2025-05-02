王受文轉任陸工商聯　港媒：堂堂中委遭貶謫

▲王受文。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在大陸宣布任命李成鋼為新的貿易談判代表之後，原本擔任該職位的王受文轉任至大陸全國工商聯。港媒指出，王受文是堂堂的二十屆中共中央委員、正部級高官，此任命無疑是遭貶謫。

中美關稅戰前景未明之際，4月16日，大陸國務院任命李成鋼為商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長；免去王受文的商務部國際貿易談判代表、副部長職務。

香港《星島日報》發表文章指出，由於正逢中美貿易戰，這一人事引發廣泛關注，當時盛傳王受文改任中共中央財經辦常務副主任（主任由副總理何立峰兼任），未料已以大陸全國工商聯領導班子成員身份亮相，據悉將接替邱小平擔任全國工商聯副主席。

王受文在大陸商務部（外經貿部）工作超過35年，2015年任副部長，2018年兼任國際貿易談判副代表，2022年升任國際貿易談判代表。

資料顯示，王受文之前的4任國際貿易談判代表都獲得高升，高虎城、鍾山當上商務部部長，傅自應擔任澳門中聯辦主任，俞建華擔任海關總署署長。

報導指，「59歲的王受文是堂堂的二十屆中共中央委員、正部級高官，改任工商聯副主席，無疑是遭貶謫。箇中原因尚未清晰，不過他的前上司俞建華去年底在海關總署署長的任上非正常死亡。」

貿易談判代表這一職位在中美日益升級的關稅戰談判中至關重要。此前，《路透社》評論此次人事更替為「出人意料」，並引述北京外商圈人士指出，王受文被認為是個強硬的談判者，在以往的會談中曾與美國官員發生過激烈交鋒，「就像一條鬥牛犬，非常凶悍」。

《德國之聲》引述智庫世界大型企業聯合會（The Conference Board）中國中心高級顧問裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）指出，也許在中國高層看來，鑑於中美緊張局勢持續升級，他們需要一個新面孔來打破目前的僵局，並最終開啟談判。