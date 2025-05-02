一周兩道鋒面接力！明午後先變天　全台3天雨最大

▲未來一周有兩道鋒面影響帶來降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周將有兩道鋒面影響，首波明天(3日)開始接近台灣，花東和恆春半島降雨明顯，午後雨勢轉強；周日鋒面通過，中部以北和東部降雨明顯，南部午後有雷陣雨，下周一雖出現降雨空檔，不過第二道鋒面下周二、三掃入台灣，各地有陣雨或雷雨。

中央氣象署預報員葉致鈞表示，昨天影響的鋒面系統已經離開，目前台灣上空雲量少，僅東半部雲量偏多，台灣東方海面有些降雨，降雨雲系若移入陸地，東半部可能會有降雨，西半部和外島維持晴朗穩定，午後山區可能會有局部短暫雷陣雨；今雲量偏少，東半部高溫可到28到30度，西半部可到30度以上，南部近山區上看34到35度。

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未來一周天氣趨勢上，葉致鈞說明，今台灣附近風場偏東南風，華中一帶有鋒面逐漸建立，周六鋒面系統接近台灣，水氣開始變多，天氣轉不穩定，周日第一道鋒面逐漸通過台灣，天氣較不穩定，下周一為短暫空檔，隨鋒面遠離，天氣單純，但另一道鋒面開始逐漸建立，下周二和下周三會是第二道鋒面系統影響時刻，天氣又開始不穩定，下周四鋒面遠離，華南滯留鋒面北抬，將是鋒面影響空檔，天氣悶熱，以午後雷陣雨為主。

降雨分布方面，葉致鈞指出，今天東半部可能有不定時短暫降雨，午後中南部山區有午後短暫雷陣雨；周六開始，水氣變多，大氣環境變不穩定，花東和恆春半島降雨較明顯，其他地方雲量變多，午後雷陣雨明顯，明天配合午後熱力作用下，花東和各地山區午後雨勢比較大。

▲▼一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日第一道鋒面系統影響，葉致鈞表示，中部以北、東半部雨勢明顯，南部以午後雷陣雨為主，熱力作用配合下，午後雨勢明顯；下周一為降雨空檔，雨勢趨緩，北台灣仍偶有不定時短暫降雨，午後山區有短暫雷陣雨。

葉致鈞強調，下周二和下周三將有第二道鋒面影響，各地和外島容易有陣雨或雷雨；下周四鋒面遠離，滯留鋒面北抬，水氣減少，但中部以北、東半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部有午後短暫雷陣雨，但跟鋒面影響的天氣相比，天氣明顯回穩。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

至於一周溫度趨勢，葉致鈞指出，因為沒有明顯冷空氣，溫度沒有明顯變化，鋒面降雨影響期間，溫度會轉涼，周日到下周三白天溫度轉涼，但沒有降雨時，東半部高溫可到28到30度，西半部高溫30到33度，南部近山區溫度會更高，沒有降雨時偏悶熱。