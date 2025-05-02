今高溫33度！週末午後雷雨　下週起「梅雨鋒面」連續來襲

▲今(2日)各地晴時多雲偏熱。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(2日)各地晴時多雲偏熱，明起有午後雷陣雨發展機率，下週二開始梅雨鋒面接連報到；未來10天有熱帶擾動通過菲律賓。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文，今(2日)各地晴時多雲，天氣偏熱；午後中南部山區及花東偶有零星降雨的機率。各地區氣溫為：北部17至32度、中部18至33度、南部20至35度、東部18至33度。



明日、下週日(3、4日)各地大致多雲時晴，但天氣偏暖、水氣多，大氣不穩定，台灣附近偶有對流發展，尤其午後陸上發展的機率較高、強度也較強，應注意其伴隨的局部陣雨或雷雨。下週一(5日)不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下週二、三(6、7日)「梅雨季」首波鋒面通過，有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

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▲(左圖)下週二(6日)8時地面氣壓及降水圖顯示，鋒面伴隨降雨抵達台灣。(右圖)因有「熱帶擾動」靠近，鋒面結構遭到破壞。（圖／洩天機教室）

下週四至週六(10日)鋒面逐漸北移，台灣不穩定度稍降，午後山區偶有局部降雨的機率。下下週日(11日)「梅雨季」第2波鋒面南下，天氣轉變。但各國(歐、美、日、加)模式期末模擬多不同調，「不確定性」很大，需持續觀察。

最新(1日20時)歐洲系集模式模擬未來10天「熱帶擾動」，模擬路徑在通過菲律賓後，無明顯發展；最新美國(GEFS)系集模式則調整為，部分模擬路徑通過菲律賓後，向北迴轉，發展的機率亦降低。由於「熱帶擾動」模擬分岐，其與東亞大氣環流之間的交互作用亦不同，以致末期的模擬不確定性很大，應持續觀察。