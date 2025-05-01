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周末首波梅雨鋒面防劇烈天氣　下周二再變天「雨連下3天」

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員李名翔表示，周六起鋒面接近，水氣增多。周日首波梅雨鋒面通過，全台有雨，中部以北、東半部要防劇烈天氣。下周二至周四另一波鋒面影響，又幾乎是各地都有短暫陣雨或雷雨的天氣。另外，目前菲律賓東方及東南方各有一個熱帶擾動，結構都還很鬆散，下周可再觀察。

李名翔指出，明天水氣較少，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲，午後中南部山區有局部短暫雨。周六水氣較多，東半部、東南部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨。周日鋒面通過，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區多雲午後有短暫雷陣雨。

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他表示，下周一另一波鋒面接近，雨勢稍緩，北部及東北部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。周二至周四鋒面影響，周二、周三各地有短暫陣雨或雷雨，周四中部以北及東半部有短暫陣雨或雷雨，南部多雲午後有雷陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔指出，未來一周變化不大，中南部高溫可達30至33度，北部約28至30度，鋒面影響期間若降雨明顯，高溫可能略降，其他都是溫暖偏熱。

另外，他也說，今晚到明晨及周六晚間至周日清晨金門及馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。明天恆春半島、蘭嶼及綠島也要留意強風。

至於颱風，他表示，目前菲律賓東方及東南方各有一個熱帶擾動，結構都還是鬆散情況，僅美國模式預估其中一個會發展起來，預估下周可再觀察。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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