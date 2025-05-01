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周日首波梅雨「全台溼答答」　下周鋒面接力防劇烈天氣

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員葉致均指出，今天台灣北部海面有微弱鋒面通過，位置離較遠，對台灣影響不大，明天天氣穩定。周六北方鋒面系統建立，水氣增加，午後雷陣雨明顯，並持續到晚間。周日首波梅雨鋒面接續影響，中部以北及東半部降雨明顯，南部地區午後也有雷陣雨。下周二又有另一波鋒面影響，若有對流雲系發展移入，中部以北有明顯雨勢或劇烈天氣。

他指出，今天台灣北部海面有滯留鋒面系統，前緣有雲系移動到台灣上空，中部以北、宜花地區雲量偏多，南台灣天氣穩定，北部海面到台灣海峽有降水回波移入，但台灣大氣穩定，移入過程有減弱趨勢，降雨影響有限。今天馬祖地區降雨明顯，北台灣零星降雨以山區為主，其他地區午後山區有局部雨，花東地區沿海有對流雲系發展，下半天要留意雨勢，溫度方面，東半部約28至29度，西半部30度。

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葉致均指出，明天鋒面逐漸遠離，台灣沒有明顯天氣系統，環境偏東風。周六北方鋒面系統建立，水氣增多。周日鋒面通過，天氣不穩定。周一為鋒面影響空檔，華中及華南又有鋒面建立，周二、周三影響台灣，天氣又轉為不穩定。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天鋒面通過，水氣偏少，各地多雲到晴，東半部有局部短暫降雨，午後中南部山區有陣雨。周六水氣增多，東半部降雨明顯，其他地區雲量增多，午後雷陣雨明顯，並持續到晚間。周日鋒面接續影響，中部以北及東半部降雨明顯，南部地區午後也有雷陣雨。下周一為降雨空檔，周二又有另一波鋒面影響，若有對流雲系發展移入，中部以北有明顯雨勢或劇烈天氣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，葉致均指出，未來一周沒有明顯冷空氣，各地低溫20至25度，白天東半部高溫28至30度，西半部30至33度，降雨期間北部可能略微降溫。另外，今晚至明天金門及馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

颱風部分，他表示，菲律賓南方海面有熱帶雲系發展中，但雲系結構不扎實，模式掌握還不是太好、皆有所分歧，還需再觀察。

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