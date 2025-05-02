　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天各地多雲到晴。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

天氣晴朗炎熱，今天(2日)中午前後高雄市發佈黃色高溫燈號。今天水氣減少，西半部多雲到晴。明天午後開始有雨，週日梅雨鋒面接力，北台灣將連續9天有雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過後中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部高溫普遍可以來到30-32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫27-29度，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭大約20-22度，南部及花蓮、台東23-25度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

5/3(六)水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後容易有雷陣雨發生，而且降雨情況可能會延續到傍晚至晚上，請特別留意。▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲高雄高溫燈號。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部21-31度，中部22-31度，南部24-33度，東北部21-29度，東部22-28度，東南部23-29度；澎湖23-28度，金門21-27度，馬祖19-26度。

5/4(日)受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，但是午後容易有局部短暫雷陣雨；鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣溫：北部22-28度，中部23-30度，南部25-32度，東北部22-27度，東部23-28度，東南部24-29度；澎湖24-28度，金門21-27度，馬祖18-22度。

5/5(一)另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部22-29度，中部23-32度，南部24-32度，東北部22-28度，東部23-28度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門21-27度，馬祖18-24度。

5/6(二)-5/8(四)鋒面影響，環境再轉不穩定；5/6、5/7各地容易有局部短暫陣雨或雷雨；5/8中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

氣溫：北部22-30度，中部23-31度，南部24-32度，東北部22-30度，東部23-29度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門23-29度，馬祖20-26度。

5/9東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，5/10-5/11再有一鋒面影響，水氣再度增多，天氣較為不穩定，各地降雨機率較高，不過後期鋒面影響時間、降雨區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝
《熊孩子》李尚敏驚爆已閃婚！登記完直奔錄影…不辦婚禮原因曝光
家寧深夜發片！　突PO一畫面吐心聲：謝謝你在
呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚
1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天
快訊／川普禁全球採購伊朗石油「違者二級制裁」　油價漲近2%
白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！2位媽祖「超有淵源」信眾樂了
快訊／汐止深夜驚傳死亡車禍　重機對撞1死2傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

恐怖女導師！體罰羞辱學生逼說謝謝　還限制吃午餐

恐怖女導師！公然連打「小一生」耳光扯髮　威脅不准告訴爸媽

呂秋遠悄刪「老來得子」文　生母控逼墮胎冷血稱：那只是受精卵

今高溫33度！週末午後雷雨　下週起「梅雨鋒面」連續來襲

氣象專家：未來一週一天比一天熱　攝氏35℃以上

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

呂秋遠爆逼生母墮胎！　冷血「不要孩子」：那只是受精卵

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

白沙屯媽祖起轎！鐵公路三運具聯防疏運破5.5萬人　周六再開接駁車

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

女兒從新加坡偷跑回台灣給驚喜！爸見她返家笑開懷溫馨抱抱

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

楊丞琳演唱會隔天錄音　認「狀態不好」又重錄

恐怖女導師！體罰羞辱學生逼說謝謝　還限制吃午餐

恐怖女導師！公然連打「小一生」耳光扯髮　威脅不准告訴爸媽

呂秋遠悄刪「老來得子」文　生母控逼墮胎冷血稱：那只是受精卵

今高溫33度！週末午後雷雨　下週起「梅雨鋒面」連續來襲

氣象專家：未來一週一天比一天熱　攝氏35℃以上

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

呂秋遠爆逼生母墮胎！　冷血「不要孩子」：那只是受精卵

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

白沙屯媽祖起轎！鐵公路三運具聯防疏運破5.5萬人　周六再開接駁車

快訊／白沙屯媽祖進香意外！　跟隨香客昏倒、老翁摔進水溝

老婆怪怪的「一查驚見啪啪體驗感想」　夫崩潰告小王

花縣府超徵福安礦業「火速退稅2億」　傳因罷免傅崐萁壓力

《熊孩子》李尚敏驚爆已閃婚！登記完直奔錄影…不辦婚禮原因曝光

恐怖女導師！體罰羞辱學生逼說謝謝　還限制吃午餐

恐怖女導師！公然連打「小一生」耳光扯髮　威脅不准告訴爸媽

婚前必修課！夫妻財產3種制度　怎麼選才能保障權益？

全美零售聯合會估下半年櫃量至少減兩成　德魯里估恐需全面縮減船隊

吳申梅太瘋「日本便利商店狂掃這1物」！　「一次6杯」買到停不下來

全聯「水餃泡麵節」一餐不到20元！還有「1元買菜日」爆殺價

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

生活熱門新聞

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

呂秋遠爆逼墮胎：這是受精卵　網友一句話超酸逾400讚

1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

超商便當櫃全是「1產品」笑翻：夏天到了

日籍啦啦隊脫了！　自曝「超頂身材」維持法

LINE貼圖4款免費！雙眼皮的豬「買給我」超Q

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

高雄承億酒店早餐驚見「密集蟲卵」　房客險吞下肚

北捷板南線列車突熄燈　800乘客被請下車原因曝光

「五一長假」爆了！金門小三通單日入出境5215人

獨／李珠珢辣跳「淘天巨浪」　炸裂女神掀「海嘯晃動」

更多熱門

相關新聞

今天變天！　週日首波梅雨鋒面來襲「雨區擴大」

今天變天！　週日首波梅雨鋒面來襲「雨區擴大」

今天鋒面通過北台灣，北部、東北部有短暫雨，週日首波梅雨鋒面報到，雨會下到下週三，不過下週四（8日）又有鋒面在台灣附近徘徊，但仍有變數，需要再持續觀察。

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

1號颱風恐生成？　模擬大迴轉路徑曝

1號颱風恐生成？　模擬大迴轉路徑曝

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

明變天！　「雨最大」地區曝

明變天！　「雨最大」地區曝

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

汐止大同路深夜驚傳死亡車禍　

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

即／南韓副總理也請辭　教育部長代理總統

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

即／美國要求新台幣升值？央行晚間最新回應

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

上市主管遭妻背叛　小王一句話讓他更崩潰

即／貴婦奈奈湊到200萬交保　戴電子腳鐐沉默離開北檢

白沙屯媽起駕了！30萬信徒急行軍

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面