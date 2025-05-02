1縣市高溫特報！　明午後下雨「梅雨鋒面」接力連9天

▲今天各地多雲到晴。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

天氣晴朗炎熱，今天(2日)中午前後高雄市發佈黃色高溫燈號。今天水氣減少，西半部多雲到晴。明天午後開始有雨，週日梅雨鋒面接力，北台灣將連續9天有雨。

根據中央氣象署資料顯示，今天水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，西半部地區則是多雲到晴、相對穩定的天氣，中午過後中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，西半部高溫普遍可以來到30-32度，尤其南部近山區會再更高一些，東半部高溫27-29度，外出請做好防曬並多補充水分，夜晚清晨低溫在中部以北及宜蘭大約20-22度，南部及花蓮、台東23-25度。

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5/3(六)水氣增多，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後容易有雷陣雨發生，而且降雨情況可能會延續到傍晚至晚上，請特別留意。

▲高雄高溫燈號。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部21-31度，中部22-31度，南部24-33度，東北部21-29度，東部22-28度，東南部23-29度；澎湖23-28度，金門21-27度，馬祖19-26度。

5/4(日)受到鋒面快速通過，天氣轉不穩定，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，但是午後容易有局部短暫雷陣雨；鋒面影響時留意可能有局部旺盛對流發展並且伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

氣溫：北部22-28度，中部23-30度，南部25-32度，東北部22-27度，東部23-28度，東南部24-29度；澎湖24-28度，金門21-27度，馬祖18-22度。

5/5(一)另一鋒面接近，降雨稍緩，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

氣溫：北部22-29度，中部23-32度，南部24-32度，東北部22-28度，東部23-28度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門21-27度，馬祖18-24度。

5/6(二)-5/8(四)鋒面影響，環境再轉不穩定；5/6、5/7各地容易有局部短暫陣雨或雷雨；5/8中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。

氣溫：北部22-30度，中部23-31度，南部24-32度，東北部22-30度，東部23-29度，東南部24-30度；澎湖24-29度，金門23-29度，馬祖20-26度。

5/9東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，5/10-5/11再有一鋒面影響，水氣再度增多，天氣較為不穩定，各地降雨機率較高，不過後期鋒面影響時間、降雨區域及影響程度仍有不確定性，請注意氣象署最新預報資訊。