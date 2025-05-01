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貴婦奈奈潛逃7年　律師曝「回台灣1關鍵」：低估了通緝的威力

▲▼貴婦奈奈尬笑。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲貴婦奈奈尬笑。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者施怡妏／綜合報導

潛逃加拿大7年的網紅始祖貴婦奈奈，今晨（1日）返台歸案，隨後上銬被帶回台北地檢署調查，律師林智群表示，貴婦奈奈跑路7年，最後還是選擇回國了，「一般人應該都低估了通緝的威力！」喊話柯文哲的貼身祕書「橘子」許芷瑜，「就繼續撐吧，你不回來最好，阿伯就繼續關」。

林智群在臉書發文，逃亡到國外的生活，還是被迫的情況下，「等於是連根拔起，移植到另外一個陌生的土地」，尤其在被通緝的情況下，長期在陌生土地生活的壓力難以承受，「一兩年就算了，通緝是幾十年，誰受得了？」

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京華城案，滯留海外未歸的柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜，被列為外逃通緝犯名單，林智群表示，「橘子你就繼續撐吧！前面幾年一定是我要挺阿伯，我的犧牲是值得的」，過了幾年就後會發現，根本沒有人在意，「你不回來最好，阿伯就繼續關，從心理層面來看，從開始通緝起，橘子已經在坐牢了」。

林智群也補充，「黃芳彥有錢，在美國也住很好的地方，為什麼自sa ？就是心情苦悶，通緝的日子不可能好過的」。

貼文曝光，掀起網友討論，「奈奈有錢，橘子沒錢，有錢都受不了異樣眼光了」、「錢花光了自己就會爬回來」、「可以體會到真理，除了錢以外，什麼都沒有了」、「而且一堆人幻想台灣垮了，跑去國外就好，那種沒有根的感覺，長期下來不是一般人可以忍受的」。

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