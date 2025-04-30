愛莉莎莎瑜珈課　他估「暴賺千萬」！釣出本尊揭真相：沒那麼好賺

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



記者施怡妏／綜合報導

網紅愛莉莎莎鑽研瑜珈有成，不僅取得國際瑜珈教師資格，還開設網路課程，開賣不到2天吸引超過5000人成為學員，有網友表示，瑜珈課程沒意外應該又會賣爆，每人3340元，只要賣1萬人就賺了3000萬元，如果跟瑜珈老師對半分，進帳1500萬元。貼文釣出愛莉莎莎親自留言，「沒有你想的那麼好賺啦！」

有網友在Threads發文，愛莉莎莎再度推出新團購課程，這次與尼泊爾的瑜伽老師合作，推出8小時的「尼泊爾正宗瑜伽課」。課程原價1萬1000元，目前以超早鳥價3340元開賣，學員人數超過7500人（截至30日下午5時30分）。

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原PO推測，這次課程會大賣，「畢竟大網紅賣瑜伽感覺比較少見，而且還是尼泊爾更少見」，每人3340元，只要賣1萬人，就賺了3000萬元，若愛莉莎莎跟瑜伽老師50%拆帳，「也進帳1500萬，YouTube裡賣產品的第一把交椅」。

▲愛莉莎莎曝成本。（圖／翻攝自Threads）



貼文曝光，釣出愛莉莎莎親自回應，「我們還要跟平台分，而且製作成本好幾百萬，廣告費會到好幾千萬，沒有你想的那麼好賺啦」。

其他網友則表示，「還有工作幕後人員，她應該不可能拿到50，我反而覺得尼泊爾老師賺到」、「她真的帶貨超強，而且她賣東西有一種讓人會想相信她的魅力」、「尼泊爾老師絕對賺爛，運氣超好遇到愛莉莎莎，而且以尼泊爾的物價水準，賺這一單直接財富自由」、「她不是只有黑紅，還很有商業頭腦，單純黑紅沒辦法變現吧」。