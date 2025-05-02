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2025台灣國際醫療暨健康照護展　聚焦大健康與智慧醫療新未來

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

▲2025台灣國際醫療暨健康照護展將於6月5日至7日在台北南港展覽2館盛大登場。

圖、文／外貿協會提供

由外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」將於2025年6月5日至7日於台北南港展覽2館盛大登場。本屆展覽以 Innovating Wellness 為主軸，聚焦「大健康產業」，涵蓋「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」與「創新及新創」四大領域，串聯跨產業資源，展現台灣醫療科技創新實力。

推動產業升級與國際鏈結 打造台灣大健康產業新藍圖
「台灣國際醫療暨健康照護展」作為連結產業發展與國際商務合作的重要平台，今年（2025）規模再創新高，集結249家企業、471個攤位，全面呈現台灣在醫療器材、健康科技及新創應用的產業實力。展覽期間並將舉辦逾50場次的論壇、演講及發表會，深入探討國際合作商機、醫材法規認證、智慧醫療應用、長照趨勢等關鍵議題，協助業者掌握全球市場動態與技術前沿。

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

整合完整醫療解決方案 滿足各類照護場域需求
精彩展出內容涵蓋手術室設備、診斷監測系統、術後照護、在宅醫療解決方案，以及獸醫用醫療用品等，滿足醫院、診所、長照機構、復健中心、居家照護與寵物醫療等多元應用場域需求，打造一站式醫療採購平台。

同時，外貿協會攜手「台灣醫療暨生技器材工業同業公會」及「中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會」共同打造「智慧醫療主題館」與「遠距醫療暨智慧醫材主題館」，現場模擬AI手術房、自動化ICU與遠距診療應用，展示智慧醫療在臨床與居家場景的整合應用，提供參觀者沉浸式的未來醫療體驗。

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

2025台灣國際醫療暨健康照護展首度打造寵物醫療用品專區（圖／外貿協會提供）

寵物健康與AI新創齊發 引領醫療產業新焦點
因應寵物照護市場需求快速成長，今年新設「寵物醫療用品專區」，網羅台灣優質廠商，展出從診斷、治療到日常照護所需之醫材、耗材與再生醫材，提供全方位寵物健康管理方案。

此外，去年廣受矚目的「M-novator新創展區」也將擴大規模，邀請來自5個國家的11家醫療新創企業，包含數位健康、AI醫療影像分析、數位治療與健康追蹤等前瞻技術，促進創新與臨床需求對接，加速市場應用。

掌握全球市場脈動 精準媒合商機
展覽期間同步舉辦「歐亞醫療市場商機與趨勢論壇」，鎖定歐洲、東協與亞太銀髮市場，協助業者掌握各地區發展機會與投資潛力。「AI智慧醫療專區」論壇與沙龍，探討AI醫材法規與臨床應用實務，提升業者對AI醫療市場的法規掌握與技術整備。展中辦理「一對一採購洽談會」及「買主之夜」，連結業者與國際買主，促進產業與國際市場的交流，並深化實質合作。

「2025台灣國際醫療暨健康照護展」凝聚醫療產業能量，共同打造橫跨醫療器材、健康科技、照護應用等「大健康產業」多元平台；透過一對一商務媒合、產業論壇與技術發表等多元形式，不僅有助於台灣業者拓展海外通路、提升品牌能見度，更進一步協助企業掌握全球趨勢、加速創新技術落地應用，帶動整體大健康產業邁向高值化與永續發展。展覽自即日起開放預約登記，相關展覽訊息可至展覽網站 www.medicaltaiwan.com.tw 查詢，或前往報名網站登記參觀：https://www.medicaltaiwan.com.tw/zh-tw/register-pro-visitor/index.html

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