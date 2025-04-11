建築減碳到營運節能　中醫大附醫榮獲2025建築永續獎3大獎

▲中醫大附醫榮獲2025建築永續獎三項大獎肯定 唯一獲頒低碳營運領袖獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院率先啟動「數位X永續雙軸轉型」策略，發展智慧醫療與永續營運，本月9日以「質子治療中心」榮獲2025年台灣永續能源研究基金會首屆「台灣建築永續獎」三項大獎肯定，包含「建築永續獎銀獎」、「健康建築領袖獎」及「低碳營運領袖獎」，不僅是獲獎數最多的機構，也創下醫療機構最佳成績。

「台灣建築永續獎」參賽單位除需提交設計與施工規劃內容、過程等資訊，更需佐以實際營運使用後的表現成果。如參選「低碳營建領袖獎」，必須提供實際碳排數據；而參選「健康建築領袖獎」者，則需舉實際使用者健康品質、舒適度、社區意識和滿意度等資料佐證，全面評估建築對於環境、社區、與健康的整體貢獻。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，中醫大暨醫療體系積極實踐企業社會責任，配合政府「智慧、低碳、創新」的政策方向，落實綠色建築、智慧醫療與低碳營運目標，透過跨領域整合與系統性管理，實現永續的長遠承諾。

▲中醫大附醫榮獲2025建築永續獎三項大獎肯定 唯一獲頒低碳營運領袖獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

中醫大附醫院長周德陽表示，此次獲得殊榮的「質子治療中心」充分融合自然環境與人文地景，兼具綠能、低碳的醫療建築，是中部地區首座質子治療設備，亦是融合永續精神與醫療專業的代表之作。自規劃初期即導入永續設計理念，包含芬多精負離子浮力通風系統、地冷系統、低碳智慧節能屋頂與光電再生能源系統，不僅有效降低能源使用與碳排放，同時兼顧建築美學與使用者舒適性。

成為唯一獲頒「低碳營建領袖獎」的組織，中醫大附醫行政副院長楊麗慧強調，為達成2050淨零碳排目標，落實從「建築源頭減碳至營運減碳管理」。「質子治療中心」全棟採用低碳建材、循環材料、建築節能設計與能源監控系統，搭配雨水回收與智慧節能系統，從能源、水資源管運的全生命週期永續理念，堪稱淨零碳排醫療建築的標竿案例。

楊麗慧說，從永續建築設計到營運管理，從病人照護到社會關懷，中醫大附醫持續以創新作為驅動力，實踐醫療與永續並進的核心價值。未來，醫院將進一步深化智慧醫療與綠能治理，打造健康、低碳、永續的新醫療典範，攜手政府與社會各界，為永續社會注入正向動能，實現共好願景。