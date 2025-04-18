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醫療器材行欠勞健保費！董座慘遭拘提　董娘急押透天厝救夫

▲鹿港一間牙科醫材行董座積欠7年勞健保費遭拘提。（圖／彰化分署提供）

▲鹿港一間牙科醫材行董座積欠7年勞健保費未繳，遭彰化分署書記官電話催繳催繳拘提。（示意圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港一家牙科醫療器材行業者積欠勞健保費，7年來總計欠166萬元，移送法務部行政執行署彰化分署執行，分署持續調查義務人財務狀況，發現該器材行名下並無財產，書記官遂通知負責人到場報告清償計畫。經分署屢傳不到，執行人員持拘票將老闆拘提到場，闆娘火速提供一棟鹿港透天厝作為擔保，老闆辦理分期後獲得釋放。

彰化分署表示，因疫情原因，該醫療器材行經濟狀況不佳未按時繳款，舊欠未清，醫療器材行因為有聘請員工不斷發生新的欠款，以致所欠金額越來越高。執行人員多次電話催繳後，老闆還是無法如期繳款，分署遂廢止分期並辦理負責人太太透天厝的查封登記。

近期書記官原擬至現場張貼封條，惟本於寬緩執行之立場，書記官再次與義務人電話聯繫催繳。老闆說希望分署不要拍賣配偶的房子，以免引起家庭糾紛，表示會向地下錢莊借錢清償，書記官立馬勸喻義務人另覓其他資金來源，以免鑄成大錯。

▲鹿港一間牙科醫材行董座積欠7年勞健保費遭拘提。（圖／彰化分署提供）

▲鹿港一間牙科醫材行董座積欠7年勞健保費未繳，遭彰化分署催繳拘提。（圖／彰化分署提供）

日前負責人由朋友陪同到分署，帶著現金將所欠勞健保費一口氣繳清，並感謝書記官在他思緒混亂時，打消他要向地下錢莊借錢的念頭，也慶幸友人願意先借錢代償，待不動產塗銷查封登記後，他會用房子向金融機構貸款，再把錢還給朋友。分署當天旋即以最速件塗銷闆娘不動產查封登記。

彰化分署強調，事業單位應繳納的勞健保費用，是員工能否享受各項勞健保福利的重要基石，如果公司確實有經濟上困難無法一次繳納完畢，可提出相關資料經核准後辦理分期，並應按期繳款，否則分期擔保人個人財產會被分署執行。另外滯納勞健保費用會被加計滯納金，非常不划算。分署將繼續積極執行其他事業單位被移送的勞健保案件，以落實公法債權之保障，促進穩健的勞健保制度。

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