「妃憲之爭」陳亭妃狀告御前　林俊憲坦言不清楚：我們會團結

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉還有1年半，民進黨初選「台南大戰」已經開打，綠委林俊憲日前轟同黨立委陳亭妃藉國民黨的力量來打擊黨內，陳亭妃則回「黨內是競爭不是鬥爭」。陳亭妃更一狀告到民進黨中常會上，總統兼任民進黨主席賴清德則要求，2人都在場時再來討論。對此，林俊憲今（1日）受訪時表示，自己沒有在場並不清楚，但台南發生的事情賴清德總統再清楚不過，對黨內競爭有信心，民進黨辦初選又不是第一次，「我們都是同志，會團結」。

近日林俊憲、陳亭妃頻頻槓上，陳亭妃更一狀「告到御前」，在中常會上向賴清德反應，與會者也透露，剛剛陳亭妃想要反映，但主席說林俊憲不在場，剛剛的事情就先不要在這裡討論，改天兩人都在再來講。

對此，林俊憲今受訪時表示，台南發生的事情賴清德總統再清楚不過，他是當事人，還需要跟賴總統說清楚嗎？他對於台南過去發生的事情比誰都瞭解。

至於是否會跟陳亭妃再溝通？林俊憲坦言，自己沒有在場並不清楚，但訴求是國民黨不要介入民進黨市長初選，這很清楚，國民黨議員在舞台上公開拿麥克風呼籲選民，說民進黨初選要支持誰，「在我面前講耶！為何要公開介入？」

林俊憲也表示，黨內競爭有信心，民進黨辦初選又不是第一次，這是黨內競爭重要機制、已經有長久歷史，不需要擔心，「我們都是同志，會團結」。