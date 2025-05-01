黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0　讓傳統扎根創新飛翔

▲黃雅玲5月1日正式接任台南市文化局長，將推動文化治理4.0新局。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府文化局5月1日正式宣布，由擁有20餘年藝術行政與地方創生經驗的黃雅玲女士接任文化局長，黃雅玲長年深耕文化政策與策展實務，未來將以「文化治理4.0」為願景，帶領台南在守護歷史底蘊的同時，導入創新科技應用，打造兼具傳統與未來感的文化首都。

台南市長黃偉哲表示，台南是文化厚重之城，黃雅玲局長擁有國際視野與在地實踐經驗，是市府文化團隊強力的專業後盾。他期許新任局長能整合傳統文化資產與現代創意元素，持續為台南開展多元文化新篇章。

新任局長黃雅玲為美國Lindenwood University藝術碩士，擅長文化資產活化、科技媒體整合與展演策劃。她表示，未來施政將聚焦三大主軸：「傳統深化」、「文化教育」、「創新應用」，並推動文化巨量資料平台建構，期望建立出台南文化圖譜，成為AI時代文化治理與永續決策的重要引擎。

黃雅玲強調：「我們扎根於傳統，也要摸到天空。」她認為文化不只是一座城市的歷史記憶，更是市民日常生活的一部分。文化局未來將致力讓文化資產「活在今天、連結明天」，推動從教育扎根到場域創新，培養台南成為既懂歷史、也擁創意的城市典範。