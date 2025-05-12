週刊爆「洩漏家長學生個資」　芝麻村董座提告加重誹謗

記者劉昌松／台北報導

芝麻街美語母公司「新華泰富」經營權爭奪案延燒，日前有媒體報導質疑芝麻街幕後有中資色彩，疑有家長、學生個資外洩情形，對此，芝麻街美語總部、芝麻村文教公司董事長林宗翰12日到台北地檢署，控告報導媒體涉嫌加重誹謗，並強調「教育不是戰場，會以事實捍衛清白」。

▲芝麻村文教董事長林宗翰提告誹謗，駁斥芝麻街美語的學生與家長個資外洩傳聞。（圖／記者劉昌松攝）

林宗翰表示，不容許任何人踐踏教育者的尊嚴，也不容許任何人把孩子們的教育環境當抹黑工具，芝麻街從總部到分校運作正常，所有教學活動也照常舉行，品牌誠信與課程內容沒有絲毫改變。

芝麻街母公司從2024年底爆發經營權爭議，前經營團隊與市場派互控詐欺、掏空、洗錢，雙方陸續提起多項民、刑事訴訟與保全手段，《鏡週刊》日前再爆料，有匿名董事質疑母公司新華泰富大股東具有中資背景，且疑似將數萬筆家長與學生個資送往中國。

對此，經營芝麻街美語的芝麻村文教公司由董事長林宗翰親自現身提告，強調會以事實和法律捍衛清白，委任律師何謹言表示，近期有些市場派禿鷹的私人糾紛，影響芝麻街聲譽，芝麻街沒有中資問題，對學生及家長的個人資訊，依個資法做最高保密，目前先對媒體撰稿記者提告，透過司法調查，會逐步對相關人等提告。