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大陸 大陸焦點 特派現場

中國DIOR客戶個資洩露！　愛買什麼包全被看光

▲▼DIOR。（圖／路透）

▲DIOR。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

法國奢侈品龍頭迪奧（Dior）在中國大陸發生客戶個資遭洩露的狀況，導致部分顧客的手機、地址、消費水準、偏好等數據全都被外部人員獲取，目前正在陸續通知受此次事件影響的客戶。

綜合《藍鯨新聞》、《界面新聞》報導，近日有大陸用戶收到了迪奧發來的簡訊，內容顯示，該公司於5月7日發現，曾有未經授權的外部人員獲取了迪奧持有的部分客戶數據。

迪奧表示，已採取措施以避免此次「惡意訪問事件」的事態擴大，在網路安全專家的協助下，公司正持續對該事件展開調查並進行應對，以及向相關監管部門進行報備。

根據目前調查進展，在中國大陸收集的受影響的客戶個人資訊的最大範圍可能包括姓名、性別、手機號碼、電子郵件地址、郵寄地址、消費水準、偏好，以及客戶可能已向迪奧提供的其他資訊。

不過迪奧強調，被訪問的數據庫中，不包含諸如銀行帳戶詳情、國際銀行帳戶號碼（IBAN）或信用卡資訊等財務資訊。

▲▼中國DIOR客戶個資遭洩露。（圖／翻攝藍鯨新聞）

▲中國DIOR客戶個資遭洩露。（圖／翻攝藍鯨新聞）

初步調查顯示，此次事件是由數據庫遭受未經授權的訪問所致。迪奧建議客戶對任何可疑通訊（簡訊、電話、電子郵件）都要保持警惕。不要打開或點擊來自不明來源的通訊或連接，也不要透露驗證碼、密碼等敏感資訊。

陸媒在社群媒體查詢發現，有大量迪奧客戶收到了同樣的簡訊。

對此，迪奧官方客服證實了資訊洩露一事，工作人員稱，未授權的外部方獲取了迪奧一些數據，可能會包含一些通信類的個人資訊，但不包含任何財務資訊。「發現此事後，我們已立刻向有關部門報備。」

迪奧還說，「我們正在陸續通知受此次事件影響的客戶。客戶數據的保密與安全始終是迪奧的首要事項。對於此次事件可能造成的困擾，我們向客戶致以深切歉。」

當被問到外部未授權人員為何會輕易獲取用戶資訊時，對方表示，相關問題後續會有部門跟進回應。

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