內政部推袍澤生活協助計畫！　替代役14年8萬人次服務身障停役弟兄

▲內政部、臺南市府「114年役路相伴－南區縣市袍澤情深座談」活動。（圖／內政部提供，下同）

記者郭運興／台北報導

內政部為展現政府對服兵役期間因公受傷的身障退役袍澤弟兄的深切關懷，推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」自 100年5月至114年3月底，共有1,492 位替代役役男熱心參與，為 147 位受傷退役弟兄提供到家關懷服務及生活協助，累計服務人次達8萬772人次、33萬4,008小時，充分展現公益情懷。今（30日）也與臺南市政府聯合舉辦「114年役路相伴－南區縣市袍澤情深座談」活動，邀請嘉義縣市、高雄市及屏東縣共同參與，活動約有300 人共襄盛舉。

內政部表示，此次活動由內政部役政司司長沈哲芳代表劉世芳部長偕同臺南市市長黃偉哲一同致贈慰問金及禮品予出席活動的受傷退停役弟兄，同時頒發獎座給陳家祥弟兄，嘉勉參加 113 年全國身心障礙運動會獲得鉛球及跳高雙冠軍，並雙破大會及全國紀錄。



內政部表示，劉世芳部長為關懷與照顧服兵役期間因公致身心障礙的退役人員及其家屬，瞭解需求並協助他們走出創傷，今(114)年內政部持續在北、中、南三區舉辦座談聯誼活動，提供身障弟兄們互動與交流的平台，促進經驗分享、相互扶持，並拓展他們的人際網絡，幫助重新出發以正向積極的態度面對生活。

內政部進一步說明，為體恤因公致身心障礙人員家屬在長期照顧過程中的辛勞，推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具職能、物理治療、護理及醫學等專長的替代役役男，協助傷病弟兄就醫復健等需求，自 100 年5月至114年3月底，共有1,492位替代役役男熱心參與，為 147 位受傷退役弟兄提供到家關懷服務及生活協助，累計服務人次達8 萬772人次、33 萬 4,008 小時，充分展現替代役關照身障袍澤的公益情懷。

其中，今日參與袍澤生活協助計畫的替代役役男王奕程陪同林姓弟兄出席活動，並分享服役期間的陪伴經驗與收穫，每周固定陪同復健、散步及使用電腦，主動的服務和負責任的態度，讓弟兄敞開心胸，深獲弟兄及其家屬讚賞，他的實際行動不僅緩解家屬的照顧壓力，也提升受傷人員家庭的生活品質。

內政部指出，替代役男在日常生活裡對袍澤弟兄的暖心陪伴，是互助精神的展現，更是臺灣社會裡最溫暖的情感，這次活動除邀請服義務役期間因公受傷致身心障礙的弟兄及其家屬、公益弱勢團體的代表外，活動現場也安排替代役公益大使團進行古典與流行樂表演、魔術與腹語表演當地樂團表演，氣氛熱絡溫暖。

內政部提到，同時，熱心公益的億新投資股份有限公司有感本次活動深具意義特地共襄盛舉捐贈7萬6,000 元慰問金紅包為與會弟兄加油打氣，感謝他們為國犧牲奉獻，讓全體弟兄及其家屬提前感受端午佳節的溫暖氣氛。