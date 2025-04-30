2025漁光島生活節5／3登場！　黃偉哲邀民眾登島放空

▲台南「2025漁光島生活節」將於5月3日登場，市長黃偉哲邀全台民眾登島「放空」，享受海島音樂與市集風情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南年度最具海島風情的文化盛事「2025漁光島生活節」將於5月3日至11日盛大登場！活動以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」及「島民市集」三大主軸展開，網羅11組人氣音樂人，包括美秀集團、脆樂團、吳汶芳等輪番開唱。

台南市長黃偉哲30日出席記者會表示，邀請全台遊客「登島放空」，在陽光、海風與藝術的療癒氛圍中享受慢活小旅行。

黃偉哲市長指出，漁光島擁有月牙灣海岸、木麻黃森林等絕美景觀，是台南在地人私藏的療癒秘境。市府近年透過藝術節、音樂祭與文化策展，讓這座小島成為全國注目焦點。今年生活節特別結合母親節檔期，打造「聲音是一座島、放空是一種生活」主題週末，讓民眾在節奏舒緩中找回身心平衡。

文化局代理局長林韋旭表示，自2017年起舉辦漁光島藝術節後，成功串連在地生態、人文與觀光資源。今年活動升級為「生活節」，透過更貼近日常的策展形式，結合音樂、手作、美食與身心靈療癒體驗，開啟更親民、更有共鳴的島嶼文化風貌。

活動主場「光岸音樂祭」將於5月3日與4日接連登場，傍晚時分搭配夕陽與海風，讓民眾沉浸在多元音樂中。演出陣容包括美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步及創作女聲吳汶芳等，現場還有森林系風格的「鯤森市集」、結合在地料理與漁村記憶的「島民市集」，呈現台南最純粹的人情與風味。

文化局也特別在母親節週末（5/10、5/11）推出「放空聲活日」專場，由四四拍唱片行策劃森林講唱會、療癒體驗、親子活動與林中餐宴，打造最Chill的小島聲音假期。民眾可在木麻黃林間放慢腳步，體驗「聲音療癒」、「自然對話」與「生活即藝術」的深度感受。

另方面，為延續「進島儀式感」，主辦單位規劃《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫，由在地學童參與創作，將70面藝術旗幟豎立於漁光大橋，象徵踏入小島心靈空間的起點。另有與人氣IP「巷仔Niau」合作推出大型充氣裝置藝術，與「Tainan Nomad Hub」攜手設置「Chill 辦公角落」，翻轉工作與生活的想像，讓「放空」也成為一種專業態度。

本屆生活節由台南市文化局主辦，更多活動詳情請上「2025漁光島生活節」及「藝遊台南」官方臉書查詢。