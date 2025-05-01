　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

▲▼東京酒吧「濕身沐浴秀」賺上億日圓　40歲老闆被逮。（圖／X／@SWEETDREAMS_TKO）

▲東京一間酒吧沒有風俗經營許可，卻讓女員工在客人面前上演濕身沐浴秀，還兼陪酒坐檯。（圖／MAISON SWEET DREAMS，下同）

記者王佩翊／編譯

日本東京都澀谷一間酒吧的負責人因非法讓女店員表演「濕身沐浴秀」，並穿著清涼接客陪酒，因此被依違反風俗營業法逮捕。該名來自秘魯的男子被逮後仍堅稱，自己是合法經營，但事實上，警方早就已經多次祭出警告，但對方仍不理會，才會逮人。

根據《朝日新聞》報導，澀谷酒吧「MAISON SWEET DREAMS」因提供特殊服務而爆紅。警方指出，該店過去曾多次在社群平台上以女員工穿著泳裝的照片宣傳吸客，甚至推出包含「50分鐘喝到飽5000日圓（約新台幣1111元）」及「可觀賞女店員濕身沐浴的VIP套餐」等方案，最高1小時要價1萬3000日圓（約新台幣2889元），大受好評。

該店不但有女店員的洗澡濕身表演，店員沐浴後，還會穿著清涼泳裝並套著浴袍，在店內坐檯，跑到客人座位上一起互動聊天，明顯已經構成「陪侍」行為，但該店並未取得風俗店的經營許可，因此違規。

▲▼東京酒吧「濕身沐浴秀」賺上億日圓　40歲老闆被逮。（圖／X／@SWEETDREAMS_TKO）

MAISON SWEET DREAMS自2020年開業以來，5年內總營收已突破1億日圓（約新台幣2262萬元）。儘管警方早在2024年就兩度警告業者，要求停止無照營業的行為，但對方仍置之不理，因此才決定逮人偵辦。

警視廳4月29日逮捕MAISON SWEET DREAMS的40歲老闆，該名秘魯籍男子被指控在未取得風俗業經營許可的情況下，讓女員工接待客人。他雖對警方表示，「自己是合法經營，無法接受被捕一事」，但警方仍依違反《風俗營業法》將其逮捕。

警方則指出，該男子在東京都內還疑似經營其他相關店面，目前正擴大追查是否有連鎖經營或其他違法情節。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸女砸4500萬「買198個停車位」！3年後翻倍賣被罵黑心
上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次
公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免
周末首波梅雨鋒面防劇烈天氣　下周二再變天「雨連下3天」
溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日
快訊／王大陸遭起訴！
快訊／古林睿煬開局遭猛攻！　首局丟2分

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

日本宮內廳侍從「偷天皇生活費」！　3年捲款360萬日幣無人知

溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日

買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

23歲女「屎塞滿胸部」！便秘17天刺穿結腸　醫提醒4惡習要小心

5歲童搭校車　司機忘了他「被鎖車內4.5hrs」！發現已成冰冷遺體

快訊／日男大阪開車故意撞飛7學童！　「殺人未遂」嫌疑逮捕

韓大法院推翻無罪判決！「總統最夯人選」李在明參選資格有變數

川普強推MAGA！《經濟學人》點名3大挑戰：企業支持也難達成

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【泰格與雪兒】母胎單身

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

日本宮內廳侍從「偷天皇生活費」！　3年捲款360萬日幣無人知

溫哥華汽車衝撞11死　台灣打工度假女子被撞飛！重傷昏迷多日

買春變雙屍命案！A片男星「砍殺恩客」斬首棄屍　頭顱藏冰箱

櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

23歲女「屎塞滿胸部」！便秘17天刺穿結腸　醫提醒4惡習要小心

5歲童搭校車　司機忘了他「被鎖車內4.5hrs」！發現已成冰冷遺體

快訊／日男大阪開車故意撞飛7學童！　「殺人未遂」嫌疑逮捕

韓大法院推翻無罪判決！「總統最夯人選」李在明參選資格有變數

川普強推MAGA！《經濟學人》點名3大挑戰：企業支持也難達成

割喉奪命強盜男假釋當看護　做2天摸底離職...回頭持刀洗劫老雇主

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

民雄福樂社區治安會議 　警方推廣識詐防毒新知

不斷更新／古林的援護來了！對方捕手又捕逸　火腿5局追平

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

男團才出道半年...韓籍成員爆突然消失！　公司發聲：信任裂痕

林安可腿傷恢復不理想　統一獅思考第4棒人選

5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭墜樓無外力介入過程

美研究：50年內「規模8強震」機率15%　海岸沉沒、數萬人受災

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

國際熱門新聞

女嫌通緝照「車頭燈快炸出」！網暴動

MLB恐怖意外　球迷墜6.4m看台命危

鋼鐵大王被撕票　嫌犯：郭從願兒子是主謀

以色列國家緊急狀態　野火爆發向多國求援

二手衣沒洗直接穿　恐怖顆粒爬滿臉

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

13歲男童罹癌亡「遺體只能放家中」　母親淚揭荒謬過程

女便秘17天！屎刺穿結腸、塞滿胸部險丟命

印度關閉領空！禁巴基斯坦航空和軍機進入

快訊／美國宣布與烏克蘭簽署礦產協議

5歲童遭遺忘！被「鎖校車內4.5小時」慘死

美首季GDP萎縮　美股四大指數震盪

即／日男開車故意撞7童！被依殺人未遂逮捕

南韓代理總統請辭　「將負起更大責任」

更多熱門

相關新聞

即／日男開車故意撞7童！被依殺人未遂逮捕

即／日男開車故意撞7童！被依殺人未遂逮捕

日本大阪府大阪市1日下午發生一起汽車衝撞7名學童的交通事故，7人受傷就醫，所幸無生命危險。然而警方經過調查後，卻發現這並非單純意外，而是駕駛蓄意衝撞孩童，因此依殺人未遂嫌疑逮捕涉案的28歲男子。

真美子選的登場曲 驚喜釣出月野兔

真美子選的登場曲 驚喜釣出月野兔

日本鬧米荒！政府宣布釋出儲備米

日本鬧米荒！政府宣布釋出儲備米

「蛇纏電線」日本新幹線大亂！列車嚴重誤點

「蛇纏電線」日本新幹線大亂！列車嚴重誤點

陳重羽跨海關注古林首秀：感動...

陳重羽跨海關注古林首秀：感動...

關鍵字：

日本澀谷風俗營業法逮捕酒吧

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面