櫻花妹火辣「濕身沐浴秀」！東京酒吧推特殊服務　40歲老闆被逮

▲東京一間酒吧沒有風俗經營許可，卻讓女員工在客人面前上演濕身沐浴秀，還兼陪酒坐檯。（圖／MAISON SWEET DREAMS，下同）

記者王佩翊／編譯

日本東京都澀谷一間酒吧的負責人因非法讓女店員表演「濕身沐浴秀」，並穿著清涼接客陪酒，因此被依違反風俗營業法逮捕。該名來自秘魯的男子被逮後仍堅稱，自己是合法經營，但事實上，警方早就已經多次祭出警告，但對方仍不理會，才會逮人。

根據《朝日新聞》報導，澀谷酒吧「MAISON SWEET DREAMS」因提供特殊服務而爆紅。警方指出，該店過去曾多次在社群平台上以女員工穿著泳裝的照片宣傳吸客，甚至推出包含「50分鐘喝到飽5000日圓（約新台幣1111元）」及「可觀賞女店員濕身沐浴的VIP套餐」等方案，最高1小時要價1萬3000日圓（約新台幣2889元），大受好評。

該店不但有女店員的洗澡濕身表演，店員沐浴後，還會穿著清涼泳裝並套著浴袍，在店內坐檯，跑到客人座位上一起互動聊天，明顯已經構成「陪侍」行為，但該店並未取得風俗店的經營許可，因此違規。

MAISON SWEET DREAMS自2020年開業以來，5年內總營收已突破1億日圓（約新台幣2262萬元）。儘管警方早在2024年就兩度警告業者，要求停止無照營業的行為，但對方仍置之不理，因此才決定逮人偵辦。

警視廳4月29日逮捕MAISON SWEET DREAMS的40歲老闆，該名秘魯籍男子被指控在未取得風俗業經營許可的情況下，讓女員工接待客人。他雖對警方表示，「自己是合法經營，無法接受被捕一事」，但警方仍依違反《風俗營業法》將其逮捕。

警方則指出，該男子在東京都內還疑似經營其他相關店面，目前正擴大追查是否有連鎖經營或其他違法情節。