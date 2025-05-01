台南火車站計程車司機邊開車邊滑手機　乘客心驚：怕回不了家

記者林東良／台南報導

一名民眾搭乘台南火車站排班計程車時，發現司機全程邊開車邊滑手機，影片中可見司機目光頻頻望向手機螢幕，疑似正在觀看政論議題節目，讓乘客坐立難安，直呼「我真的好怕我回不了家…雖然他人蠻客氣的，但真的好危險！」。

▲台南火車站排班計程車司機行駛途中滑手機，疑似邊開車邊觀看節目，乘客心驚不已直呼「怕回不了家」。（圖／翻攝自/threads/ jenny_keke）

據了解，該影片經網友上傳後引起關注，畫面中司機精神專注在手機畫面上，有明顯忽略前方路況之嫌，對乘客人身安全造成潛在威脅，網友認為儘管司機態度溫和，仍無法掩蓋其違規行為的嚴重。網友強調並非要針對攻擊計程車司機，係希望提醒駕駛人能改正，以維交通安全。

長期推動大眾運輸安全的台南市計程車教育輔導協會理事長王俊傑指出：「從事大眾運輸的駕駛員，即使關心社會議題，也不能忽視乘客的生命安全；協會一直致力推廣行車專注的重要性，這類滑手機開車行為是非常不可取的。」；協會呼籲所有計程車及大眾運輸駕駛應以乘客安全為首要考量，專心駕駛、不分心操作手機，避免因一時不慎釀成無可挽回的遺憾。未來也將持續配合主管機關，向業者宣導教育此類交安問題，期望共同打造更安全的運輸環境。

台南市交通大隊執法組長陳弘益指出，整個行駛過程當中如果以有手持行動電話的方式去進行相關數據通訊通話的話，則會處駕駛人新台幣3千元整的罰款。台南市警交通大隊還是呼籲民眾在駕駛車輛行進過程中，注意力還是要放在前面，放在前方的路況上，以維行車安全。