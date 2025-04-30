Makiyo爆司機沒昏迷還拿錢出國　妻怒「運將已死了7年」將提告

▲Makiyo重提醉毆計程車司機事件。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new川島茉樹代）

記者陳以昇／新北報導

藝人Makiyo（川島茉樹代）在Podcast談及與楊丞琳的恩怨，引發風波，更重提2012年轟動演藝圈的「毆打計程車司機事件」，當時遭到社會輿論猛烈攻擊，坦言像是被判了死刑一樣痛苦，接著爆料小黃司機其實沒昏迷，還拿了賠償金出國，司機林男的妻子得知Makiyo言論後，已委託律師將對Makiyo提告侮辱死者和加重毀謗等罪。

Makiyo在薔薔節目中表示，當時因為酒醉失控，造成社會譁然，人生在一夜之間徹底改變，面臨數以萬計的網友批評，甚至被要求「滾回日本」，讓她感受到彷彿被社會判處死刑的壓力。她表示，當時被毆打的計程車司機實際上並未昏迷，對方向她求償期間仍能出國旅遊，並進行募款活動，她因此質疑：「昏迷的人可以做筆錄嗎？」

▼司機林男老婆委託律師對Makiyo提告 。（圖／律師事務所提供）

司機林男的妻子對於Makiyo的言論表示憤怒，指林男沒有護照，也沒有台胞證，「終其一生沒有踏出台灣」，根本沒有出過國，這個都能去外交部查，全部都知道，而且這件事情都發生10幾年了，林男已經死了7年，當時林男有沒有昏迷？北醫的醫療紀錄都有，Makiyo現在說這個有什麼意思？真的搞不懂Makiyo，是想要世人憐憫她嗎？還是要流量？

林男妻子進一步強調，事發後林男身體越來越差，最後抑鬱而終，現在Makiyo還說林男當時沒有昏迷，還指「拿錢之前還出國」，因此將委請周武榮律師追訴Makiyo侮辱死者跟加重毀謗等罪。