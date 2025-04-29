女毒販用外送平台快遞喪屍煙彈　送貨司機眼尖識破報警抓人

▲毒品示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女毒販（32歲）為了怕警方查緝，多次利用LALAMOVE外送平台來送貨，將喪屍煙彈、安非他命、咖啡包等毒品，快遞交貨給癮君子，去年8月間一名外送司機幫忙送貨時，卻意外發現包裹「怪怪的」，向警方檢舉，警方也循線逮捕陳女和買家，檢察官偵辦後依違反《毒品危害防制條例》將兩人起訴。

檢方指出，陳女是去年8月27日透過Telegram與一名謝姓男子聯繫，雙方以5000元價格出售兩顆摻有異丙帕酯的喪屍菸彈，陳女透過LALAMOVE外送平台將毒品偽裝成普通包裹，寄送至鼓山區某旅館，由謝男收貨並完成付款。

嘗到「無人交接、低風險」的甜頭後，雙方短短2日內再次進行第二次交易，交易包括喪屍煙彈、安非他命及毒品咖啡包等，這次外送員察覺包裹異常，為求慎重決定報警處理，儘管原包裹未成功送達，陳女仍另找白牌計程車完成交付並收款。

外送員報警後，警方先確認包裹內藏毒品，隨即展開追查，透過寄件資訊及監視器畫面比對，警方迅速鎖定嫌疑人身分，最後將陳女與買毒品的謝男逮捕到案，全案移送高雄地檢署，檢察官後續偵辦後，偵結依違反《毒品危害防制條例》將兩人起訴。