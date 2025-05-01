消費過世運將想洗白？她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」：不配給機會

▲MAKIYO重提「毆打計程車事件」。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人Makiyo（川島茉樹代）在Podcast談及與楊丞琳的恩怨，引發風波，更重提2012年轟動演藝圈的「毆打計程車司機事件」，爆料小黃司機其實沒昏迷，還拿了賠償金出國，一番言論再度掀起爭議。「卡神」楊蕙如表示氣炸直呼，司機都過世了，還要造謠消費，「Makiyo這個人一生都是垃圾！」

「Makiyo應該終身被台灣演藝圈封殺，大家要抵制所有跟她合作的單位和節目！」楊蕙如在臉書發文，Makiyo當初因為酒醉，毆打辛苦工作的計程車司機，導致司機昏迷，「現在人都死了還要造謠消費別人，借機洗白？這種人真的不配在台灣有任何再出現於公眾視野的機會！」

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楊蕙如直言「她除了嘴砲造謠之外，有任何對台灣正面的效應了嗎？」今後所有給予Makiyo機會的人都應被抵制，「那個什麼薔薔，如果不澄清切割Makiyo，替過世的司機說明真相，也一樣要被抵制！」最後還在文末tag「#川島垃圾袋」。

▲司機林男老婆委託律師對Makiyo提告。（圖／律師事務所提供）



針對Makiyo的言論，司機林男的妻子憤怒指出，林男沒有護照，也沒有台胞證，「終其一生沒有踏出台灣」，根本沒有出過國，這個都能去外交部查，全部都知道，而且這件事情都發生10幾年了，林男已經死了7年，當時林男有沒有昏迷？北醫的醫療紀錄都有，Makiyo現在說這個有什麼意思？真的搞不懂Makiyo，是想要世人憐憫她嗎？還是要流量？

林男妻子進一步強調，事發後林男身體越來越差，最後抑鬱而終，現在Makiyo還說林男當時沒有昏迷，還指「拿錢之前還出國」，因此將追訴Makiyo侮辱死者跟加重毀謗等罪。