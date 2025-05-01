蘇聯金星探測器估下周「墜落地球」　可能撞擊範圍曝光

▲金星9A號部分殘骸即將在5月8至日11日墜落地球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蘇聯金星探測器「金星9A號」（又稱「宇宙482號」，Kosmos 482）1972年3月31日發射升空，但後來任務出狀況，淪為太空垃圾，至今繞地球運行已53年。如今依據最新分析，金星9A號部分殘骸即將在5月8至日11日墜落地球，可能墜落範圍在南北緯52度之間的任何地方。

Live Science、IFLScience等報導，金星9A號由蘇聯在1972年製造發射，是金星登陸計畫的一部分，旨在收集金星地表數據，但當年升空之後，火箭推進器出狀況，太空船無法獲得足夠速度前往金星，受困繞地球運行的軌道上。

金星9A號後來分裂成4塊，先前已有2塊墜落地球大氣層，另外2塊繞地球運行至今已有50多年。不過依據最新監測分析，部分殘骸即將墜落地球。

荷蘭台夫特理工大學太空態勢感知講師朗布魯克（Marco Langbroek）指出，登陸艙重約495公斤、直徑大約1公尺左右，相關風險與隕石撞擊類似，屆時飛行速度將達每小時242公里，且原本的設計就是要能安全穿越金星大氣層，可承受極端高壓及高溫，「因此有可能在穿越地球大氣層後完好無損地撞擊地表。這涉及的風險不是特別高，但也不是零。」

至於殘骸將墜落在地球何處，朗布魯克稱，現階段下結論還太早，可能會在北緯52度與南緯52度之間的任何地方，「這包含南緯地區與中緯度地區的歐亞洲大部分區域，以及美洲和整個非洲、歐洲，當然最大的可能是落在海面上」。科學家正持續進行監測並收集數據，以確定金星9A號重返地球的日期、時間與區域。