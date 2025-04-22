▲太空種子變校園教材，土坂孩子親手播下希望紅藜 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自太空的紅藜種子，4月22日正式在台東土坂落地生根，透過一場別具意義的栽種教育活動，串聯起科學探索、環境永續與原住民族文化的教育願景。

台東縣土坂vusam文化實驗小學22日舉辦「太空紅藜校園栽種教育活動」，現場氛圍溫馨而莊重，不僅有排灣古謠讚頌與祈福育苗儀式，更邀請來自政府機關、部落族人、學生家長與紅藜產業專家齊聚一堂，共同為這批經歷太空旅程的紅藜種子揭開在地教育的新篇章。

這批紅藜種子曾搭載太空任務完成繞地軌道飛行，返地後被用作科普教育推廣素材，土坂小學則將其融入校園農作課程之中，讓學生親自播種與觀察，從實作中啟發對科學、農業與環境變遷的認識與興趣。

土坂vusam文化實驗小學是台灣原住民族文化實驗教育的重要推動基地，長年發展以「五年祭」、「狩獵」、「漁獵」、「小米」等文化主題為核心的課程，採用家族混齡教學方式，致力於強化部落知識的傳承與生活教育。此次結合太空紅藜種植的跨域活動，不僅深化原民文化，也跨足科技與農業教育領域。

透過紅藜達人與部落耆老的教導，學生將學習傳統作物的栽培技巧，並觀察經過太空環境洗禮的紅藜是否出現生長特性變化。這樣的過程也象徵文化與科技的交會點，讓學童理解在地產業與全球科技如何共存共榮。

台東縣政府教育處處長蔡美瑤表示，土坂小學正以智慧農業為課程主軸，紅藜作為台東具代表性的高營養作物，更是結合科技教育與地方特色的絕佳媒介。她指出，這場活動不僅提升學生的觀察與實驗能力，也為永續環境、校園綠化與文化創新注入新能量。

蔡處長進一步強調，希望孩子們能透過這樣的栽培經驗，將紅藜種子的生命力轉化為追逐夢想的動力，從太空返鄉的種子，不只是科學象徵，更是一份根植土地、向未來生長的希望。

▲太空種子變校園教材，土坂孩子親手播下希望紅藜 。（圖／記者楊漢聲翻攝）