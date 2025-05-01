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屏東縣6地政事務所主任職期輪調　里港王麗娟調恆春

▲屏東縣6地政事務所主任異動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣6地政事務所主任異動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

基於整體地政業務發展、各所人才歷練經驗傳承、職務任期等因素考量，屏東縣政府於今(1)日在縣府南棟301會議室舉行屏東、潮州、里港、東港、枋寮及恆春等六個地政事務所主任聯合佈達、交接暨宣誓就職典禮。

▲屏東縣6地政事務所主任異動 。（圖／屏東縣政府提供）

主持交接典禮的縣長周春米表示，地政事務所為縣府派駐地方、服務基層民眾的重要第一線機關，所轄業務範疇涵蓋土地及建物之測量、登記、地價擬定及非都市土地使用編定與異動等，均攸關民眾財產權益，同時也是推動國家公共建設的第一道把關機制，期能透過此次六位地所主任調動，用各自豐富的經歷與專業，發揮所長，強化各地所行政效能，帶領同仁攜手推動本縣地政業務，展現地政體系的新氣象與活力。

她說，因應資訊化發展，地政事務所除持續辦理土地與建物登記等核心業務外，也推動多項便民創新措施，包括整合地籍資訊、擴大數位服務項目等，其中，屏東縣政府也推出地政i服務APP，提供線上查詢、登記進度追蹤等功能，提升行政效率與民眾服務便利性，展現地政業務與時俱進的服務量能。

此外，地政事務所也肩負基層「反詐、阻詐」第一線角色，屏東縣政府推動地政反詐三寶，包含「登記二類地址謄本隱匿」保護個資、「地籍異動即時通」防範異常交易，以及「指定地所通知服務」避免漏接重要文件，透過事前預警與事中防堵，確保民眾土地財產權益不受侵害。

原里港地政事務所主任王麗娟對於調任至恆春地政事務所表示，調任本身就是公務職涯中的一項重要歷練，對她來說是一個很棒的挑戰，同時也是一個學習成長的機會，盼能發揮過往經驗，與恆春地所同仁共同為屏南地區的土地管理與地政發展貢獻一份心力。

屏東縣政府地政處表示，這次主任調動情形如下：屏東地政事務所主任由原潮州地政事務所主任許棊鈞調任；潮州地政事務所主任由原東港地政事務所主任楊文財調任；東港地政事務所主任由原屏東地政事務所主任蘇文俊調任；里港地政事務所主任由原枋寮地政事務所主任董志仁調任；枋寮地政事務所主任由原恆春地政事務所主任王正忠調任；恆春地政事務所主任則由原里港地政事務所主任王麗娟調任。

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